VIDEO - Percheziții în București la clanul Sticlaru: mega-scandal în Sectorul 6

Percheziții în București la mai mulți bătăuși: mega-scandal în Sectorul 6

La data de 8 decembrie 2023, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 20 au pus în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară în Municipiul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de violare de domiciliu, distrugere şi influenţare a declaraţiilor. Cei care au fost vizați au fac parte din clanul Sticlaru, potrivit unor surse apropiate de caz.

„În fapt, la data de 1 decembrie 2023, Secţia 20 Poliţie a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 24 de ani, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, mai multe persoane ar fi intrat în curtea imobilului, în care se afla cu alte trei persoane, ar fi spart mai multe geamuri şi ar fi provocat scandal.

Deplându-se cu operativitate, poliţiştii Secţiei 20 au constatat faptul că cele sesizate se confimă, observând totodată și trei autoturisme, parcate în faţa imobilului, care prezentau distrugeri la nivelul elementelor de caroserie, dar şi mai multe geamuri sparte, ale imobilului.

Din cercetări a rezultat presupunerea rezonabilă că, persoanele bănuite ar fi intrat în curtea unui imobil din Sectorul 6, unde, în urma unui conflict anterior cu una dintre persoanele din respectivul imobil, ar fi spart mai multe geamuri şi ar fi provocat distrugeri la nivelul caroseriei a trei autoturisme.

De asemenea, la data de 2 decembrie 2023, unul dintre bănuiţi s-ar fi deplasat, din nou, la imobilul din Sectorul 6, unde ar fi adresat ameninţări cu acte de violenţă persoanelor din interiorul locuinţei, cu scopul de a nu sesiza poliţia.

În urma cercetărilor şi verificărilor efectuate au fost identificate şapte persoane, cinci bărbaţi, cu vârste cuprinse între 28 și 46 de ani, şi doi minori în vârstă de 15, respectiv 17 ani, bănuiţi de comiterea faptelor.

În vederea administrării materialului probator, la data de 8 decembrie 2023, au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziţie în Municipiul Bucureşti, la domiciliul bănuiților.

În urma efectuării perchezițiilor au fost identificate cinci persoane, bănuite de comiterea faptelor, toate fiind conduse, în baza unor mandate de aducere, la sediul Secţiei 20 Poliţie, în vederea audierii acestora.

Faţă de trei bărbați, în vârstă de 28, 33, respectiv 42 de ani, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, iar cei doi minori sunt cercetați în stare de libertate.

Ulterior, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, iar față de ceilalți doi bărbați a fost luată măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, în privința celorlalți doi bărbaţi bănuiți de săvârșirea infracțiunilor, sunt făcute demersuri în vederea depistării acestora.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secţiei 20, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere şi influenţare a declaraţiilor.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, transmite Poliția.

Cine sunt persoanele vătămate?

Sursele noastre apropiate de caz ne spun că persoanele vătămate sunt Andrei Nicolae Alexandru (26 de ani), Malik Samina ( 24 de ani, concubina lui Andrei Nicolae Alexandru), Boldianu Marius (28 de ani, fratele lui Andrei Nicolae Alexandru), Vasile Stefan Hitler (22 de ani, nepotul lui Orient și al lui Expres - autorii unei talharii din Prahova).

Cine sunt autorii?

Autorii scandalului fac parte din Clanul Sticlaru, precizează sursele noastre.

Constantin Bogdan, 42 de ani - arestat 30 de zile

Constantin Gheorghe Bogdan, 33 de ani - control judiciar

Gheorghe Andrei, 28 de ani - control judiciar

Costantin Mugurel, 46 de ani - mandat de arestare in lipsa

Constantin Costel Rustem, 24 de ani - mandat de arestare in lipsa

Constantin Alberto - David, 15 ani - cercetat in stare de libertate

Calofir Alexandru Gabriel, 17 ani - cercetat in stare de libertate

„La data de 1 decembrie 2023 Andrei Nicolae Alexandru a condus un BMW, sub influenta substantelor psihoactive, fiind depistat in trafic de politistii Sectiei 20, pe Calea Giulesti, in timp ce se deplasa din directia Bd. Constructorilor către Drumul Sabareni.

In auto se aflau Andrei Nicolae Alexandru (conducător auto) si Vasile Stefan Hitler (pasager).

In timpul efectuarii controlului corporal asupra lui Andrei Nicolae Alexandru, acesta a scos dintr-un pachet de tigări un pliculet ce continea o substanta de culoare alba, pe care l-a ingerat, după care a incercat sa fuga de politisti, fiind incatusat.

De asemenea, in urma controlului autoturismului marca BMW, sub scaunul soferului, a fost gasit un pistol de culoare neagră, cu bile din metal, apartinand lui Andrei Nicolae si suma de 4920 lei si 10 euro, a caror provenienta nu a putut-o justifica.

Andrei Nicolae Alexandru a refuzat sa fie supus testarii cu aparatul drugtest, fiind condus la sediul INML Mina Minovici, unde i-au fost prelevate probe biologice, in vederea stabilirii prezentei in organism a substantelor psihoactive.

Cercetările sunt continuate de politisti din cadrul Sectiei 20 Politie sub aspectul săvârșirii infractiunilor de conducerea uni vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si nerespectarea regimului armelor si al munitillor”, mai transmit sursele noastre.

„Constantin Bogdan: La data de 23 februarie 2023, ora 15:35, Sectia 20 Politie a fost sesizata prin 112, de către un barbat, cu privire la faptul ca un individ provoaca scandal in complexul Auchan situat pe Bd. Contructorilor nr. 16A, sector 6.

La fata locului s-au deplasat cu operativiate politisti ai Sectiei 20 Politie, care au constatat faptul ca aspectele sesizate se confirma, au incercat sa il linisteasca pe cel in cauza si l-au condus spre scarile ce fac accesul in exteriorul complexului.

Pe holul tehnic, in timpul incatusarii, barbatul in cauza l-a lovit pe unul dintre politisti cu pumnul in zona barbiei si a incercat sa il loveasca si pe cel de al doilea politist.

Agresorul a fost prezentat Prehetului de pe langa Judecatoria Sectorului

6, care a dispus fata de acesta masura retinerii pe o perioada de 24 de ore, ulterior fiind arestat la domiciliu”, au concluzionat sursele noastre.