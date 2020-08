VIDEO Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu: 'USR si PNL n-au avut absolut nicio alternativă la ce înseamnă dezvoltarea Bucureștiului'

Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, le atrage atenția bucureștenilor că PNL și USR vor să câștige alegerile locale, desi timp de patru ani, perioada în care Bucurestiul a fost administrat de primari PSD, nu au avut absolut nicio contribuție pentru dezvoltarea urbană și economică a Capitalei.

Edilul a oferit un interviu publicației Lumea Banilor. Vă prezentăm în continuare principalele declarații ale lui Gabriel Mutu:

Întrebare: Spuneti ca exista o disperare in randul celor de la PNL si USR. Ceea ce inseamna ca PSD va reusi sa-si pastreze cei sase primari, cu tot cu primarul general?

Categoric prima sansa o au primarii in functie, dar nu doar pentru ca suntem primari, ci suntem primari care au facut lucruri. Eu imi aduc aminte de Bucurestiul de dinainte de 2016, un oras care parea parasit. Cu primar in functie de la PNL, va aduceti aminte ca a existat primar interimar de la PNL, a existat primar de la PMP, care au stat mai bine de doi ani pe functii si nu au facut absolut nimic.

Cu regii conduse de liberali peste zece ani, oameni care pur si simplu nu au facut nimic ani de zile si care ne-au pus in brate in 2016, cu mici exceptii, toate problemele acumulate. Iar astazi ma uit la un oras care a inceput sa fie curat, a inceput sa miroase bine, cu mijloace de transport in comun care incep sa arate civilizat, cu achizitii in infrastructura de termoficare (lucru care nu s-a mai facut niciodata, este adevarat extrem de complicat, iar cine si-a asumat – respectiv Gabriela Firea – a avut mare curaj). Gabriela Firea nu doar ca are capacitatea, vrea, dar are si puterea sa-si asume lucruri care sunt mai putin placute, mai ales in campanile elctorale. Deci vorbesc despre o administratie care a facut performanta patru ani de zile versus niste partide care vin cu propuneri, anumiti candidati, pe care nu-i recomanda nimic.

Il propui pe Nicusor Dan, care a venit din zona ONG-urilor, dar concret ce a facut pentru Bucuresti in afara sa conteste proiectele unor dezvoltatori? Noi trebuie sa spunem lucrurilor pe nume: cand ataci PUZ-ul unui sector, nu ataci dezvoltarea imobiliara la nivel mare, il ataci si pe ala care vrea sa faca o casa pentru familie, o mica gradinita, o mica cresa, ataci absolut tot.

Pe de alta parte, au avut posibilitatea timp de patru ani sa arate ca le pasa de Bucuresti. Un exemplu: in Consiliul Local Sector 6 reprezentantii USR si PNL nu au votat, cu mici exceptii la parte din ei, proiectele benefice pentru sector. Nu doar ca nu au votat, dar nu au avut absolut nicio alternativa la ce inseamna dezvoltarea urbana sau dezvoltarea economica a Bucurestiului, insa ridica pretentii astazi ca au oameni pregatiti.

Si va mai dau un exemplu, iar dumneavoastra trageti concluziile: cand vii cu un candidat care pana la varsta de 30 de ani a fost somer si ca sa nu mai fie somer il angajezi consilier la partidul din care face parte, eu cred ca lucrul asta spune foarte mult.

Întrebare: Vorbiti de domnul Ciucu (n.r. – candidatul PNL-USR la Primaria Sectorului 6)?

Nu vorbesc de domnul Ciucu, dar aici este in familie. Cineva spunea ieri ca nepotismul nu mai este dus la nivelul familiei, este dus la nivelul ONG-urilor: Ciucu a fost colegul lui Ghinea (n.r. – Cristian Ghinea de la USR), Ghinea l-a rasplatit pentru ce a facut in activitatea ONG-ului vizavi de momentul cand a fost ministru al Fondurilor Europene, astea se vor arata la momentul potrivit. Din pacate logica in care functioneaza – cu oameni care nu-i califica pentru ceea ce vor sa fie – este extrem de grava pentru Bucuresti.”

Citește și: FOTO - Doliu în sportul românesc: doamna de aur a handbalului românesc a murit .