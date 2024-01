VIDEO | Primele imagini cu Radu Drăgușin la Tottenham - Ce număr va purta cel mai scump jucător român din istorie

Tottenham l-a achiziţionat pe Radu Drăguşin de la Genoa.

La 21 de ani (va împlini 22 de ani la 3 februarie), Radu Drăguşin va fi al patrulea fotbalist care va juca la Tottenham, după Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu şi Vlad Chiricheş.

Suma de transfer în cazul lui Drăguşin ar fi de 31 de milioane de euro (26 de milioane de euro plus bonusuri), el urmând să devină cel mai scump jucător român, depăşindu-l pe Adrian Mutu, achiziţionat de Chelsea de la Parma în 2004 pentru 19 milioane de euro.

Radu Drăguşin a fost jucător al echipei Juventus Torino, care l-a împrumutat la Salernitana, Sampdoria şi Genoa, la formaţia genoveză fiind transferat în sezonul trecut. El este şi component al naţionalei României, alături de care s-a calificat la Euro-2024.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunţă că Radu Drăguşin va purta numărul 6 la Tottenham, club care întârzie prezentarea oficială a jucătorului. „Radu Drăguşin, noul număr 6 al lui Spurs”, a scris Romano pe X.

Impresarul luui Drăguşin, Florin Manea, a explicat la Digi Sport de ce întârzie anunţul oficial: „Erau nişte detalii de pus la punct cu Genoa. S-au rezolvat şi îl vor anunţa pe Radu curând la Tottenham. Avea de luat nişte bonusuri la Genoa. M-a uimit treaba asta, dar nu mai contează. Au luat 30 de milioane şi negociază la câteva zeci de mii. Actele sunt semnate. Trebuie să le semneze şi el. O să îl anunţe. A făcut vizita de ieri. Eu aşteptam la 9 dimineaţa să îl anunţe, dar am dormit. Ţi-am spus care a fost problema. Dacă semnau, trebuiau să îi dea bonusurile. Până nu renunţa el la ele…”.

Înainte ca Drăguşin să aleagă Tottenham, Thomas Tuchel l-a sunat pe fotbalistul român pentru a-l convinge pe acesta să semneze cu Bayern Munchen, dovadă că antrenorul bavarezilor l-a dorit mult pe fundaşul echipei naţionale, notează digisport.ro.

„Au fost vreo trei discuţii cu Ange Postecoglou. A fost o discuţie şi cu Tuchel, au vorbit vreo 35 de minute la telefon. I-a zis că îl vrea la Bayern, i-a spus că e profesionist. Au vorbit despre tactică. Radu l-a salutat în germană. A învăţat fraza: ”Îmi pare bine să vă cunosc”. Vorbeşte foarte bine limba engleză.”, a declarat Florin Manea.

Următorul meci al echipei Tottenham este cel din 14 ianuarie cu Manchester United. ”Sperăm că va fi în echipă pentru meciul cu United. Voi asista şi eu. Atunci vedem. Poate ne face o surpriză şi debutează. Primul lui meci ar fi la United acasă, iar apoi cu City acasă. Dacă ar juca, ar zice unii că l-ar băga să îl linşeze. Eu îmi doresc să joace”, a spus Florin Manea.

We are delighted to announce the signing of Radu Dragusin from Serie A side Genoa, subject to international clearance and a work permit ✍️