VIDEO Radu Cristescu șterge pe jos cu Denise Rifai, după ce l-a dat afară din emisiune: 'Ai nervi pe PSD ? Stai naibii acasă și ia-ți medicamentele'

Denise Rifai, de la Realitatea PLUS, s-a luat la ceartă cu Radu Cristescu, de la PSD, căruia i-a tăiat, inițial, microfonul, iar apoi l-a dat afară din platou. ”E ultima emisiune în care ați fost vreodată la mine, la ”Legile puterii””, i-a transmis Rifai liderului social-democrat.

Ulterior, pe Facebook, Cristescu a explicat de la ce a plecat scandalul și a umilit-o pe vedeta TV, căreia i-a transmis să își ia ”medicamentele”. ”Strigi la soacră-ta, la iubit / iubită, eventual, nu la reprezentantul unui partid.”, a adăugat liderul PSD.

”Adevarul din spatele crizei de isterie a unei cică moderatoare TV din emisiunea de aseară, de la Realitatea, și “datul afară” din emisiune.

Totul a început la jumătatea primei ore de emisiune, unde se vorbea despre declarația iresponsabilă a ministrului Muncii, Violeta Alexandru, vis a vis de majorarea vârstei de pensionare la 70 de ani.

După 30 min în care am ascultat părerile tuturor invitaților am început să relatez ce stă de fapt în spatele acestor declarații ale Violetei Alexandru. Am spus următoarele lucruri, spre corecta informare a opiniei publice, indiferent de simpatiile politice : nimic nu este întâmplator, și întodeauna marile nenorociri și tunuri se pregătesc în asemenea mod, testând piața sau reacția publică, după care se trece la fapte.

Miza acestor declarații este pilonul II de pensii, care este administrat de corporații internaționale. După cum zice Câțu, contribuția la pilonul II va fi crescută la 6% ,de la 3,75, cât este în prezent. Aceasta reprezintă un mod de subminare a sistemului public de pensii în favoarea alimentării afacerilor private, și asta nu o spun doar eu, o spun și sindicatele. Este un nou cadou făcut corporațiilor străine care administrează pilonul II de pensii. E panică mare că românii se pensionează prea repede și nu mai pot contribui la prosperitatea acestor corporații.

Ceea ce este mai grav este că anterior au eliminat obligația acestor corporații de a-și majora capitalul social, astfel încât să existe garanții suficiente pentru banii de pensii ale românilor.

În caz de faliment al acestor firme, statul ar trebui să acopere gaura ( că tot îi place lui Câțu vorba asta ), adică tot românii care contribuie cu taxe și impozite.

Am spus de asemenea că riscul este cu atât mai mare cu cât guvernul PNL, susținut de PMP, ALDE, PRO România, USR și minorități, a eliminat posibilitatea opțiunii între pilonul I și pilonul II , pe care guvernarea PSD o legiferase. Acum este din nou obligatorie cotizația și către pilonul II de pensie administrat privat. Astfel PNL ignoră realitatea că în România NU SE POATE MĂRI VÂRSTA DE PENSIONARE! SUB NICIO FORMĂ, NICI MĂCAR CA O OPȚIUNE. Speranța de viața în România este de 75 de ani, față de media UE de 81 de ani.

Scandalul a continuat când am adus în discuție alocația pentru copii și înghețarea pensiei minime la 704 lei.

Cu ce am greșit? Consider că am obligația, ca politician, să spun adevărul românilor, și probabil că pe unii, cică, moderatori, asta îi doare.

În toate emisiunile politice de pe principalele canalele TV americane, transmise la ore de maximă audiență, politica se dezbate furtunos, invitații se contrazic la greu și astfel se ajunge la dispute grele. Dar niciun moderator nu-și permite să ordone “tăiați microfonul și ieșiți din platou”. Acestea sunt crize de isterie pe care moderatorii le fac acasă, NU în direct. Strigi la soacră-ta, la iubit / iubită, eventual, nu la reprezentantul unui partid.

Ai nervi pe PSD ? Stai naibii acasă și ia-ți medicamentele de răceală sau de care mai ai nevoie.

PS: Nu am înțeles atitudinea moderatoarei, mai ales că în pauza de publicitate nu a avut tocmai un limbaj adecvat vis a vis de ministrul Muncii pe care , vezi Doamne îl aprecia în timpul emisiunii.”, a precizat Radu Cristescu.

