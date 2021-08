VIDEO Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021, le-a dezvăluit fanilor că se simte ca 'un băiat în corp de fată'

Într-o postare făcută pe contul său de TikTok, Roxen, cântăreața care a reprezentat România la Eurovision 2021, nu cu mare succes, a declarat că simte că ar fi un ”băiat în corp de fată”.

Tânara le-a spus urmăritorilor ei de pe TikTok faptul că se consideră o persoană non-binară, adică, pentru cei care nu sunt încă acomodați cu noi termeni, nu se consideră nici fată, dar nici băiat, potrivit 3dots.ro.

”De când eram mică, simt că sunt băiat în corp de fată. Imaginează-ți că trebuia să merg la concursuri și erau toate rochițele, trebuia să mă îmbrac în rochie și era ceva horror pentru mine sau orele pierdute în mall.

În viața mea anterioară chiar am fost băiat. Sincer tot timpul am crezut și am simțit că sunt un băiat în corp de fată”, le-a spus Roxen fanilor săi de pe TikTok.