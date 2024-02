VIDEO – Situația pare că degenerează în Polonia: doi foști parlamentari au încercat să intre cu forța în Parlament / Îmbrânceli la intrarea în clădire

Cei doi au încercat să intre cu forța în clădire și au susținut că au tot dreptul să fie prezenți în sala de ședințe. Colegii lor de partid de la „Lege și Justiție” au venit să-i susțină.

Anterior, Kamiński și Wąsik au fost condamnați într-un dosar de corupție, dar președintele polonez Andrzej Duda i-a grațiat.

Former Polish MPs Mariusz Kamiński and Maciej Wąsik, pardoned by Duda, wanted to enter the Sejm - they were prevented by security guards without checking their documents



They tried to enter the building by force and claimed that they had every right to be present in the session… pic.twitter.com/qaMBFHdH2G