VIDEO | Stelian Ion pleacă 'de mână' cu Dan Barna de la MJ. Liderul USR: 'Am văzut cât de greu e să îndrepți lucrurile în justiție. Plecăm cu fruntea sus'

Vicepremierul Dan Barna a ținut să fie alături de Stelian Ion, în momentul în care acesta a predat mandatul de ministru al Justiției. Liderul USR a reluat acuzațiile la adresa lui Florin Cîțu și a vorbit despre un „efort supraomenesc” făcut de Stelian Ion.

„Am venit astăzi aici pentru a fi alături de colegul și prietenul meu ministrul Justiției, Stelian Ion, la încheierea intempestivă a unui mandat în care nu a făcut altceva decât să transforme în realitate angajamentele coaliției pe partea de justiție.

Ceea ce am văzut ieri, argumentele ridicole ale premierului, conform cărora Stelian Ion nu ar fi desființat Secția Specială, că e vinovat că nu a dat un aviz pe un document care nu ajunsese la MJ arată că actual cabinet nu mai poate să continue. Aseară a și fost o decizie în unanimitate a Biroului Național al USR PLUS conform căreia premierul Florin Cîțu nu mai are sprijin. Este o decizie ireversibilă. În acest moment adunăm semnăturile, în zilele următoare vom depune moțiune de cenzură.

Această coaliție de guvernare poate să continue și ne așteptăm ca partenerii de la PNL să propună un om serios, competent, care să aibă proprietatea propriului cuvânt. Dacă nu, avem acest instrument al moșiunii de cenzură. Guvernul nu mai are susținerea majorității parlamentare.

Am vrut să fiu azi alături de Stelian Ion pentru a-i mulțumi pentru efortul supraomenesc pe care l-a făcut, sub o presiune extraordinară, mai multe luni de zile. A reușit să rămână vertical, să păstreze acele principii legate de independența justiției. Am văzut cât de greu e să îndrepți lucrurile în justiție. Plecăm cu fruntea sus”, a declarat Barna.