VIDEO Un candidat la funcția de primar al New York-ului și faci campanie electorală pe manele

Maneliștii români trăiesc visul american, fără viză. Muzica lor cucerește Noul Continent și îi inspiră pe americani. Fie că te numești Snoop Dogg, ești rapper și faci un live video în timp ce asculți Florin Salam. Fie că ești Andrew Yang, candidat la funcția de primar al New York-ului și faci campanie electorală pe manele.

„Am văzut acest grup minunat dansând în zona Elmhurst și n-am putut să nu mă alătur lor”, scrie Yang pe contul lui oficial de TikTok, unde a postat clipul în care își arată mișcările inspirate de ritmurile românești. Și nu se descurcă rău.

Dacă nu reușește la New York, are toate șansele la o primărie de sector din București.

Dovada? Unii utilizatori români de pe TikTok au și lăsat comentarii de apreciere: „Trăiască domn’ primar”, scrie unul dintre ei, semn că strategia funcționează, cel puțin la noi. Cum era firesc, există și nemulțumiți. „Mie nu mi-a adus uleiul și făina. Domn’ primar, rezolvați cumva”. Păi, se poate? Dai manele fără să pui ceva pe masă?

La începutul anului, rapperul american Snoop Dogg posta pe Instagram un clip care avea să să-l facă celebru și în ochii celor care nu aveau urechi decât pentru Florin Salam până atunci.

Saw this lovely group dancing while I was in Elmhurst and had to join ???? #nyc