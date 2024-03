Voluntari români luptă în Ucraina împotriva armatei ruse (mass media)

Voluntari români luptă în componenţa armatei ucrainene împotriva Forțelor Armate Ruse, a anunţat Radio România.

"Pe lângă voluntarii care ajută armata ucraineană în spate și civili afectați de război, mai sunt şi români care luptă împotriva rușilor pe front, de exemplu Romanian Battle Group Getica (Grupul de luptă românesc "Getica" - nota TASS) '...' " - transmite corespondentul postului de radio în Ucraina.

"Sunt cetățeni ai României și ai Republicii Moldova, care declară că s-au alăturat armatei ucrainene pentru a menține Rusia cât mai departe de granițele româneşti. Militarii și-au deschis propria pagină pe Facebook (reţea de socializare interzisă în Rusia; deținută de corporația Meta, recunoscută ca fiind extremistă în Federația Rusă – nota TASS), prin intermediul căreia acum se angajează în recrutare" - a spus acesta.

Pagina conține, în special, un interviu cu comandantul operațional al grupului, care se numește Getotac.

"Grupul de luptă românesc Getica este un grup de luptă format din vorbitori nativi de limbă română din Ucraina" - a spus el.

"Grupul a fost format în septembrie anul trecut și și-a început activitatea prin unirea luptătorilor români, care se aflau deja în diferite unități și structuri militare ale armatei ucrainene" - a adăugat acesta.

El a anunţat că grupul de luptă este specializat în tehnologie și informații militare. Plata pentru voluntarii români și moldoveni variază de la câteva sute până la maximum 3.000 de euro.

Principala finanțare este asigurată de statul ucrainean, dar sprijinul vine și de la cetățenii români.

"Nu suntem recrutori oficiali pentru Forțele Armate ale Ucrainei" - clarifică Getotac. "'...' Ideea noastră inițială a fost să-i adunăm sub un singur steag de luptă pe românii care erau deja aici sub contract. '...' După deschiderea paginii, am primit solicitări de la unii compatrioți cu privire la aderarea la grup și am decis să-l extindem" - a spus acesta.

Potrivit comandantului, până acum se știe că a murit un român din România, dar au murit și români cu cetăţenie ucraineană.