Zi importantă în Parlament - Se stabilește calendarul dezbaterii bugetului de stat pe 2019

Membrii birourilor permanente ale Parlamentului se reunesc sâmbătă, pentru a stabili calendarul dezbaterii proiectului bugetului de stat pe 2019. Aprobarea se face cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi.

Ședința birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului a fost convocată sâmbătă, la ora 11.00.

Proiectul Legii bugetului de stat şi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat se trimit, potrivit regulamentului ședințelor comune ale celor două camere ale Legislativului, de către Guvern birourilor permanente ale celor două Camere, care vor asigura difuzarea acestora către deputaţi şi senatori şi vor întocmi programul de dezbatere şi adoptare a respectivelor proiecte, cu consultarea liderilor grupurilor parlamentare. Cele două proiecte se trimit de către birourile permanente, spre dezbatere şi avizare, comisiilor pentru probleme de buget şi de finanţe. Celelalte comisii avizează aceste proiecte în legătură cu acele capitole care intră sub incidenţa obiectului lor de activitate. Aprobarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat se face cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, scrie Mediafax.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri, la începutul ședinței de Guvern, că la Ministerul Fondurilor în premieră au fost alocate 2,3 miliarde lei, în timp ce deficitul bugetar se va păstra la 2,5% din PIB.

"Astăzi adoptăm proiectul de buget pentru anul 2019. Proiectul a fost intens dezbătut cu toate părțile relevante și am avut trei piloni principali în vedere, sănătatea, educați și investițiile publice. De asemenea, am alocat 2% din PIB pentru Apărare, ceea ce asigură respectarea angajamentelor luate de România față de partenerii NATO. De asemenea Ministerul Fondurilor în premieră am alocat 2,3 miliarde lei, din care credite bugetare alocate fondurilor europene. Valoarea PIB va depăși 1.000 miliarde lei. Deficitul bugetar va fi păstrat. la 2,5% din PIB", a declarat Viorica Dăncilă.

Prmeierul a dat asigurări că sunt acoperite în buget și creșterile de pensii și salarii.

La rândl său, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a spus, vineri, cã bugetul din acest an a fost fundamentat de Guvern pe o creștere economicã de 5,5%, luând în calcul modul în care evolueazã economia.

„Nu am nicio îndoialã cã se va realiza (creșterea economicã de 5,5% din acest an fațã de anul trecut - n.red.)”, a subliniat Eugen Teodorovici, vineri, într-o întâlnire cu presa, la Guvern. El a adăugat cã aceastã creștere are bazã „modul în care evolueazã economia”.

În plus, ministrul Finanțelor a insistat cã, în anii trecuți, creșterea economicã a fost cea anunțatã de Guvern, nu de alte instituții financiare internaționale și locale.