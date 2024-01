Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului - „Amintiri de pe Frontul de Est”, în regia lui Radu Jude şi Adrian Cioflâncă, proiectat la Londra

Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului - 27 ianuarie va fi marcată la ICR Londra, joi, printr-o proiecţie de film şi o conversaţie privind aspecte ale Holocaustului din România şi teritoriile controlate de România, potrivit news.ro.

Seara va debuta cu o intervenţie a E.S. Laura Popescu, Ambasadorul României la Londra şi va continua cu proiecţia filmului documentar de scurtmetraj „Amintiri de pe Frontul de Est” (r. Radu Jude şi Adrian Cioflâncă, 2022).

Puternicile imagini de arhivă prezentate vor constitui punctul de plecare pentru o discuţie la care vor lua parte doi specialişti de marcă din domeniu, Dan Stone, profesor la Royal Holloway, University of London şi director al Institutului pentru cercetarea Holocaustului şi Adrian Cioflâncă, director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” şi membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Dezbaterea va fi moderată de jurnalistul şi autorul Dorian Galbinski.

Documentarul „Amintiri de pe Frontul de Est” este conceput sub forma unui album de fotografii mut, un martor tăcut al Istoriei. Editat cu grijă şi minuţios etichetat, documentarul trasează parcursul regimentului 6 al armatei române între 1941 şi 1942, pe atunci aliată a Germaniei naziste împotriva armatei sovietice. Redescoperite de Adrian Cioflâncă, arhivele fotografice ale celui de-al Doilea Război Mondial sunt revalorificate de Radu Jude care urmăreşte implicarea armatei române în Holocaust.

Adrian Cioflâncă este directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. A fost membru în Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului din România (2003-2004) şi expert în Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006), contribuind la Rapoartele Finale ale celor două comisii. Din 2005 este membru în delegaţia României la International Holocaust Remembrance Alliance. Beneficiar al mai multor burse şi granturi de cercetare, între care Tziporah Wiesel Fellow al United States Holocaust Memorial Museum (2009). A coordonat, în 2010, proiectul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” care a dus la descoperirea unei gropi comune în Popricani (jud. Iaşi), cu 36 de evrei ucişi în timpul Holocaustului. A publicat mai multe studii în domenii precum istoria Holocaustului, istoria comunismului, violenţă politică, istorie culturală, teoria istoriei.

În calitate de profesor de istorie modernă la Royal Holloway, University of London şi director al Institutului pentru Cercetarea Holocaustului, Dan Stone este specializat în istoria europeană a secolului XX, genocid şi fascism. Este autorul sau editorul mai multor lucrări despre istoriografia Holocaustului, inclusiv “Histories of the Holocaust” (Oxford University Press, 2010) şi a unei colecţii editate, “The Historiography of the Holocaust” (Palgrave Macmillan, 2004).

Prezenţa profesorului de la Royal Holloway în cadrul evenimentului marchează debutul unei colaborări între ICR Londra şi prestigioasa univesitate britanică.

Dorian Galbinski a început studiile la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. A emigrat împreună cu familia în Israel în februarie 1965. Timp de un an a urmat cursuri de Arheologie şi Civilizaţie franceză la Universitatea Tel Aviv, după care a fost încorporat în armată pentru serviciul militar obligatoriu de trei ani. În iunie 1967 a participat ca tanchist la Războiul de Şase Zile, în Sinai. După eliberarea din armată a lucrat timp de un an la Banca Naţională a Israelului. În decembrie 1970, în urma unui concurs pentru ocuparea unui post de redactor la Secţia română a BBC World Service, a plecat la Londra. A fost cel mai longeviv membru al secţiei, fiind prezent la microfon, sub pseudonimul Dorian Galor, timp de aproape 38 de ani, până la 1 august 2008, când Secţia română şi a încetat transmisiunile. În paralel a lucrat ca interpret şi traducător independent pentru guverne britanice succesive, familia regală britanică şi diverse companii comerciale internaţionale. Volumul „Viaţa trece ca un glonţ” (Humanitas, 2021) este câştigătorul primei ediţii a Premiului „Romulus Rusan“ pentru cartea de literatură a memoriei (2022).