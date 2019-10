Zlatan Ibrahimovic: 'Dacă plec, nimeni nu îşi va mai aminti că există MLS. Dacă rămân va fi bine, pentru că toată lumea'

Los Angeles Galaxy a pierdut, joi, în deplasare, meciul cu concitadina Los Angeles FC, scor 3-5, în semifinale Conferinţei de Vest a MLS, spre nemulţumirea vedetei oaspeţilor, suedezul Zlatan Ibrahimovic, aflat poate la ultimul meci în campionatul nord-american de fotbal. Ibrahimovic şi-a pierdut cumpătul după acestă partidă şi a făcut un gest obscen către un suporter al gazdelor, care îl admonesta, potrivit News.ro.

Carlos Vela '16 şi '40, Diego Rossi '66 şi Adama Diomande '68 şi '80 au marcat pentru gazde, în timp ce pentru Galaxy au înscris Cristian Pavon '41, Ibrahimovic '55 şi Rolf Feltscher '77.

După meci, atacantul suedez a afirmat că dacă va pleca din SUA, nimeni nu îşi va mai aminti că există MLS.

"Când joci, doreşti recunoaştere, să primeşti ceva în schimbul performanţei. Am dat maximum astăzi, dar tot sezonul a fost aşa: am marcat două goluri, am încasat patru, am marcat trei, am primit patru, am marcat unul, am primit trei... E greu de jucat aşa. Pentru anul viitor, nu ştiu încă. Dacă rămân, în MLS va fi bine, pentru că toată lumea se va interesa. Dacă plec, nimeni nu îşi va mai aminti că există MLS", a spus el.

Ibrahimovic, 38 de ani, mai are două luni de contract cu LA Galaxy.

În finala Conferinţei de Vest, LA FC va evolua, tot acasă, cu Seattle Sounders, la 30 octombrie. În finala Conferinţei de Est se vor întâlni, la 31 octombrie, pe terenul primei echipe, Atlanta United şi Toronto FC, care a eliminat în semifinale formaţia lui Alexandru Miriuţă, New York City FC (2-1, în deplasare).