Șeful serviciului de spionaj britanic, intervenție rară: acuză Rusia de minciună

Rusia continuă să îşi consolideze capacităţile militare la graniţa cu Ucraina, contrazicând afirmaţiile Moscovei privind retragerea trupelor, a declarat miercuri şeful serviciului de informaţii al apărării din Marea Britanie, transmite Reuters.

"Nu am văzut dovezi că Rusia şi-a retras forţele de la graniţele Ucrainei", a declarat Jim Hockenhull, într-o declaraţie publică rară, informează Agerpres."Contrar afirmaţiilor sale, Rusia continuă să îşi consolideze capacităţi militare în apropierea Ucrainei", a spus el."Aceasta include observarea de vehicule blindate şi elicoptere suplimentare, precum şi un spital de campanie care se îndreaptă spre graniţele Ucrainei. Rusia are masa militară pentru a conduce o invazie a Ucrainei".Tot miercuri, premierul britanic Boris Johnson a subliniat că există puţine dovezi ale retragerii trupelor ruse de la graniţa cu Ucraina în cadrul unei convorbiri cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, potrivit AFP.Cei doi lideri au convenit că o invazie rusă a Ucrainei ar avea consecinţe "catastrofale" şi au decis să continue să colaboreze pentru găsirea unei "soluţii diplomatice urgente" şi pentru "evitarea unei escaladări militare dezastruoase şi a unei crize umanitare", conform unui comunicat dat publicităţii de un purtător de cuvânt din Downing Street.Boris Johnson şi Antonio Guterres au reiterat responsabilitatea statelor de a se "supune obligaţiilor care le revin în temeiul Cartei Naţiunilor Unite şi de a respecta suveranitatea şi integritatea teritorială a membrilor ONU".În ajunul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, care va avea loc joi, ei au reafirmat, de asemenea, necesitatea ca "toate părţile să acţioneze cu bună-credinţă pentru a pune în aplicare acordurile de la Minsk, care prevăd eventuala revenire a teritoriilor secesioniste din estul Ucrainei sub controlul Kievului.Anunţurile recente de retragere a unităţilor ruseşti au stârnit neîncrederea occidentalilor, care constată că Moscova îşi menţine trupele la graniţa cu Ucraina.