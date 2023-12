2024, anul Educației! Marcel Ciolacu, hotărât să-și țină promisiunea față de profesori: 'Ne vom respecta toate angajamentele. La virgulă'

Pensia medie va crește anul viitor de la 2.100 la 2.800 de lei, iar salariul minim va crește accelerat, spune premierul Marcel Ciolacu la începutul dezbaterilor pe bugetul de stat pentru anul 2024: „Vom face dreptate profesorilor și ne vom respecta toate angajamentele. La virgulă, cum am promis”.

„Stoparea declinului economic a fost primul lucru pe care a trebuit să-l facem. Totuși, românii resimt din plin încă șocurile economice din ultimii ani. De aceea, construcția bugetară pe 2024 prevede creșteri de venituri pentru peste 12 milioane de cetățeni. Avem peste 40 de miliarde de lei în buget în plus pentru creșterea pensiilor, salariilor, alocațiilor, dar și pentru cei aflați în nevoie! Totodată, acest Guvern va face dreptate pensionarilor! Pentru prima dată, anul viitor vom avea două creșteri consistente ale pensiilor. Indexarea cu 13,8% - de la 1 ianuarie și recalcularea - de la 1 septembrie. Astfel, pensia medie va crește anul viitor de la 2.100 de lei la peste 2.800 de lei. Dacă ne raportăm la momentul intrării noastre la guvernare, ajungem la o creștere mai mult decât dublă, față de inflația de 30% din perioada 2022-2024. Vom face dreptate și profesorilor și ne vom respecta anul viitor toate angajamentele pe care ni le-am luat în fața lor. La virgulă, cum am promis”, spune Marcel Ciolacu.

El afirmă că Executivul va continua să crească accelerat salariul minim.

„Vom menține facilitatea celor 200 de lei, scutiți de taxe până la 1 iulie, când salariul minim va ajunge la 3.700 de lei brut. De la preluarea acestei guvernări am spus că trebuie să ne apropiem, cât mai repede, de salariul minim european. De aceea, îmi doresc ca, de la 1 ianuarie 2025, salariul minim să fie 4.000 de lei în România. De asemenea, câștigul salarial mediu net va fi în 2024 de 954 de euro, față de 694 de euro în anul 2021, când am intrat la guvernare. Vreau să fiu foarte clar: salariile echitabile nu sunt o problemă, ci fac parte din soluție. Creșterea semnificativă a salariilor este fundamentală într-o economie care răsplătește oamenii pentru munca lor! Și este singura cale pentru a ne păstra în țară forța de muncă calificată, dar și pentru a-i convinge pe cei care au plecat să revină înapoi. De aceea, voi susține întotdeauna oamenii care muncesc și contribuie la dezvoltarea acestei țări”, adaugă premierul.

Creșterea salariilor, a pensiilor și a ajutorul pentru categoriile vulnerabile, adaugă Ciolacu, sunt măsuri esențiale pentru a sprijini românii aflați sub presiune.

„Însă, cea mai bună garanție pe termen lung a creșterii nivelului de trai și prosperității este o economie care să producă mai mult și mai bine! De aceea, bugetul pe 2024 este construit în jurul patriotismului economic, vizând creșterea producției autohtone, stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă aici, în România. De altfel, anul viitor investițiile vor aduce jumătate din creșterea economică și vor avea o rată de creștere dublă față de cea a consumului. Cu alte cuvinte, la fel ca în acest an, vom avea o economie care va crește pe investiții, nu pe consum. Iar, pentru asta, am decis să prioritizăm investițiile. Nu mai aruncăm banii pe zeci de mii de proiecte începute și niciodată nefinalizate. Pentru 2024, am selectat peste 150 de proiecte de investiții importante, dintre care: 108 la Transporturi și Infrastructură, 21 la Ministerul Dezvoltării, 13 la Mediu, 9 la Sănătate... Ca valoare, 91% din bani se vor duce pe Infrastructură, ceea ce înseamnă un salt de dezvoltare incredibil pentru România”, mai spune Ciolacu.

Pe lângă Infrastructură, celelalte două domenii strategice în care guvernul va investi considerabil în 2024 vor fi Educația și Sănătatea.

„Avem cea mai mare alocare bugetară la Educație din istorie, de 4.1% din PIB, adică un plus de 22 de miliarde de lei față de execuția din 2023 și un plus de 61%. După mulți ani în care a fost Cenușăreasa bugetului, 2024 va fi în sfârșit anul Educației. Peste 12 miliarde de lei vor fi investiți în infrastructura educațională doar din PNRR. De asemenea, alocăm un buget de 1.14 miliarde pentru a asigura masa caldă pentru elevii din aproape 1.000 de unități școlare. Pe de altă parte, la Sănătate vom avea un plus de 44%, adică mai mult cu 5,8 miliarde de lei, față de execuția din 2023. Nu vreau să mai întâlnim situații în care spitalele să rămână fără finanțare și bolnavii să nu aibă acces la tratament. Totodată, nu mai vreau ca oamenii cu venituri mici să fie nevoiți să aleagă între medicamente și mâncare. De aceea, vom investi masiv în medicii de familie, dar vom continua și construcția de spitale prin PNRR, astfel încât să creștem accesul oamenilor la servicii medicale de calitate. Iar, cine mai îndrăznește să ia șpagă pentru a-și face treaba, trebuie să plătească extrem de aspru”, menționează Marcel Ciolacu.

Premierul spune că bugetul pe 2024 este construit pe politici și programe.

„Toate finanțările au fost alocate doar după o analiză atentă a plusului pe care acea investiție îl aduce oamenilor, companiilor și economiei României, în general. A trecut vremea în care se stabilea bugetul și vedeam ulterior ce facem cu el. Am ordonat cheltuielile și am dus banii acolo unde era nevoie să producă plus-valoare. Acest lucru ne va permite să creăm anul viitor peste 80 de mii de noi locuri de muncă. Toate schemele de ajutor vor fi condiționate de acest lucru. Și, dacă vorbim de scheme de ajutor de stat, vă anunț că am stabilit un plafon de garanții de 40 de miliarde de lei pentru sprijinirea activității IMM-urilor. De asemenea, vom introduce o schemă de 2,5 miliarde de lei privind stimularea investițiilor de înaltă tehnologie și un buget de 2.6 miliarde de lei pentru schemele de ajutor pentru industria prelucrătoare, industria materialelor de construcții, Start Up Nation și programul Femeia Antreprenor. Tot anul viitor, vrem să continuăm stimularea investițiilor în prelucrarea și procesarea alimentelor, producția de carne de porc și pasăre, legume, dar și subvenționarea motorinei în agricultură prin alocări de peste 2.2 miliarde de lei, alături de investiții în irigații de peste 2.5 miliarde de lei”, adaugă premierul.

El apreciază că proiectul de buget este sustenabil, care respectă regulile bugetare stabilite de Uniunea Europeană.

„Am auzit voci care spun că acest buget este nerealist. Sunt aceiași oameni care spuneau că nu trebuie să mărim pensiile, că nu trebuie să dăm alocații și salarii mai mari. Sau că nu trebuie să supraimpozităm băncile, multinaționalele sau companiile care fac bani din petrol. Sunt aceleași voci care nu scot o vorbă despre evaziunea uriașă care există în România, de peste 160 miliarde de lei. Cei care fac evaziune sunt de fapt cei care fură banii copiilor, banii profesorilor, banii pensionarilor și banii pentru investiții. Sunt cei care vă spun la televizor că este rău și vine apocalipsa, în timp ce ei își rezervă următoarea vacanță de lux. Le dau o veste proastă: anul viitor vom pune în aplicare cel mai ambițios plan de combatere a evaziunii din istoria acestei țări! Din îmbunătățirea colectării, reducerea evaziunii fiscale și digitalizarea ANAF vom aduce un plus de 1% la buget, adică peste 17 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, vom lua din buzunarele băieților deștepți pentru a construi drumuri, școli și spitale”, menționează Marcel Ciolacu.

El precizează că deficitul bugetar va fi anul viitor de 5% din PIB, adică va fi făcută o consolidare bugetară de aproape 1% din PIB, peste regula bugetară ce prevede o ajustare de minimum de 0,5 puncte procentuale din PIB.

„Acest lucru ne va permite ca pe termen mediu să ajungem la 3% din PIB. Însă cea mai importantă modificare este că vom stopa modelul de guvernare pe datorie. Datoria publică va scădea la 48,7% din PIB în anul 2024, cu mult sub pragul de 60% stabilit de Uniunea Europeană. Acest buget asigură echilibrul între stimularea creșterii economice și nevoia de consolidare bugetară, între nevoia de investiții în infrastructură și capitalul uman, între stimularea companiilor și asigurarea unui nivel de trai decent pentru români. Este un buget de modernizare și dezvoltare, nu de austeritate. Austeritate va fi doar în ceea ce privește cheltuielile bugetare. Trebuie să dispară instituțiile suprapuse, posturile de conducere nejustificate, achizițiile la prețuri duble și anumite sporuri nesimțite. Nu mă impresionează deloc cei care doar trâmbițează reformele, dar niciodată nu le fac. Sunt decis să duc anul viitor reforma aparatului bugetar până la capăt. Dar vreau ca lucrurile să se facă așezat, nu peste noapte. Nu putem schimba de pe o zi pe alta un sistem care a funcționat așa timp de 30 de ani. Este nevoie de ordine și de cumpătare! Astăzi, vă propun un buget în care economia se mișcă, banii circulă, oamenii au de muncă, un buget axat pe investiții pentru a continua creșterea economică. Vă propun un buget care să funcționeze pentru toată lumea, în care nimeni nu rămâne în urmă și în care toți au parte de șanse egale. Din toate aceste motive, vă recomand cu încredere să votați bugetul de stat al României pe anul 2024. Să facem din România o țară așa cum ne-o dorim cu toții”, încheie Ciolacu.