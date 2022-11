27 noiembrie - Ziua în care putem adopta o broască ţestoasă

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua în care adoptăm o broască ţestoasă

Inspiraţi-vă din viaţa unei broaşte ţestoase şi încetiniţi puţin ritmul în această zi! Broaştele ţestoase sunt creaturi încântătoare, multe dintre ele trăind numeroase decenii. Din păcate însă, unele exemplare nu sunt tratate prea bine şi au nevoie de ajutor din partea unor persoane pline de compasiune. Aşa a apărut Ziua în care adoptăm o broască ţestoasă, notează site-ul Daysoftheyear.com.

Înfiinţată în 2011, #TurtleAdoptionDay a debutat "la firul ierbii", după o postare pe blog despre adopţia de broaşte ţestoase. De atunci, această zi a crescut în importanţă incluzând de-a lungul timpului mai multe persoane din multe comunităţi de pe tot globul.

Numeroase tipuri de ţestoase, cum ar fi ţestoasa marină sau cele din specia Batagur borneoensis, sunt în pericol sau pe cale de dispariţie şi au nevoie de ajutor din partea noastră pentru ca exemplarele lor să supravieţuiască. Din fericire, mai multe grupuri de mediu depun eforturi susţinute pentru a le ajuta!

Diferită de Ziua mondială a broaştelor ţestoase, celebrată pe data de 23 mai a fiecărui an, Ziua în care adoptăm o broască ţestoasă se concentrează mai mult la nivel local pe exemplarele care au nevoie de ajutor.

Ziua în care adoptăm o broască ţestoasă este, de asemenea, o ocazie de a aduce în atenţia publicului larg salvarea ţestoaselor, o modalitate fiind adoptarea lor ca animale de companie. Uneori, oamenii iau o broască ţestoasă acasă ca animal de companie pentru un copil şi apoi îşi dau seama că întreţinerea acesteia le ocupă mult mai mult timp decât se aşteptau, aşa că o dau unui adăpost pentru animale, care încearcă apoi să o plaseze pentru adopţie la alte persoane şi familii.

Ţestoasele pot fi animale de companie uimitoare pentru o mulţime de oameni diferiţi. Deşi necesită dragoste şi îngrijire, ele sunt, în unele privinţe, mai puţin solicitante decât alte animale de companie. Doritorii ar trebui să facă cercetări pentru a afla ce fel de nevoi au şi cum ar trebui să fie îngrijite.

O altă modalitate de implicare în Ziua în care adoptăm o broască ţestoasă este de a face o donaţie către o organizaţie care ajută la protecţia acestor animale.

Save the Turtles, Turtle Conservancy, Turtle Foundation şi Turtle Conservation Fund sunt doar câteva dintre organizaţiile care depun eforturi susţinute pentru a ajuta ţestoasele de pe tot globul să aibă o viaţă mai bună.