A doua echipă din Liverpool își caută antrenor. Ruben Amorim şi Julian Nagelsmann sunt noile variante pentru preluarea clubului dacă Xavi Alonso refuză

Conducerea clubului Liverpool are alţi doi potenţiali candidaţi pentru a prelua echipa, după plecarea lui Jurgen Klopp şi dacă nu îl poate aduce pe Xabi Alonso, tehnicianul de la Bayer Leverkusen. Este vorba de Ruben Amorim, antrenorul echipei Sporting Lisabona, şi de Julian Nagelsmann, selecţionerul Germaniei, conform news.ro.

Dacă Xabi Alonso nu vine, Liverpool se gândeşte la planul B. În condiţiile în care Jürgen Klopp urmează să părăsească banca lui Reds la finalul sezonului, clubul englez a făcut din actualul antrenor de la Bayer Leverkusen o prioritate pentru a-l înlocui. Cu toate acestea, sarcina de a-l convinge pe tehnicianul, care este urmărit şi de Bayern, se anunţă a fi una dificilă.

Potrivit Telegraph, Liverpool a identificat alţi doi candidaţi: selecţionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, şi antrenorul echipei Sporting, Ruben Amorim. În toate cele trei cazuri, clubul pare hotărât să mizeze pe tehnicieni tineri.

Amorim are 39 de ani, Julian Nagelsmann are 36 de ani, iar Xabi Alonso are 42 de ani.