A fost finalizată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța pentru perioada 2021–2027

Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța (ADDJC) va prezenta miercuri, 12 octombrie 2022, împreună cu Consiliul Județean Constanța (CJC), Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța pentru perioada 2021 – 2027. Este vorba despre primul master plan de dezvoltare unitară și integrată a județului Constanța, realizat și asumat de administrația locală în ultimele trei decenii, notează observatorconstanța.ro.

Lansată în dezbatere publică în urmă cu un an, de către CJC, perioadă în care au fost filtrate și conturate proiectele-cheie pentru viitorul comunității locale, venite atât dinspre societatea civilă, cât și dinspre mediul de business, cel socio-cultural, dar și administrativ, Strategia a fost finalizată recent și va fi prezentată, săptămâna viitoare, publicului larg.

„Este prima strategie de dezvoltare durabilă a Constanței, iar acest lucru este important nu atât prin premiera pe care o marchează, ci mai ales prin natura proiectelor pe care le cuprinde. Raportându-ne la tot ceea ce se urmărește la nivel internațional, odată cu momentul septembrie 2015, când șefii statelor lumii au stabilit la New York, la întrunirea ONU, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, avem, acum, la nivelul județului o Strategie care ne permite să reconstruim Constanța, inteligent și cu grijă pentru generațiile viitoare. Planurile haotice, neprioritizarea proiectelor în funcție de necesitățile comunității, dezinteresul față de mediul înconjurător și față de circuitul local integrat, care însemană, de fapt, dezvoltarea durabilă, au dus, în aceste ultime trei decenii, la Constanța de acum. Un județ cu un potențial uman, economic, educațional, socio-cultural enorm, dar care pare mai mult cârpit decât construit. Este timpul să ne oprim din asta, dacă ne dorim o comunitate solidă, stabilă, durabilă, sustenabilă, în care resursele să fie folosite la adevăratul lor potențial. Acest lucru îl urmărim prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța pentru perioada 2021 – 2027, strategie din care am început deja să implementăm, prin ADDJC, o serie de proiecte pentru care am atras finanțări de zeci de milioane de euro”, a declarat Ana-Maria Vătămanu, președintele ADDJC.

Urmărind trei mari direcții de dezvoltare durabilă a județului – 1. Dezvoltarea economică prin valorificarea potențialului local și utilizarea inovării și a noilor tehnologii; 2) Creșterea calității condițiilor de locuire și reducerea disparităților dintre comunități; 3) Dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe prin utilizarea inteligentă a resurselor locale; – Strategia pentru Constanța este în acord deplin cu Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2030 și cu Agenda UE 2030 privind dezvoltarea durabilă.

La evenimentul programat pentru 12 octombrie 2022 vor fi prezenți la Constanța, cu ocazia prezentării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța 2021 – 2027, înalți oficiali ai administrației centrale și locale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile, precum și reprezentanți ai mediului educațional și socio-cultural.