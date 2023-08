Această atletă a reușit o contraperformanță greu de egalat: este un scandal uriaș/ Video

Nasra Abukar Ali s-a aliniat la 100 de metri feminin la Jocurile din China, dar a terminat pe ultimul loc, la peste 10 secunde în spatele câştigătoarei cursei, care a înregistrat un timp de 11,58 secunde.

Într-un clip care a devenit viral pe reţelele de socializare, tânăra neantrenată de 20 de ani nici măcar nu se afla în cadru în momentul în care restul sportivelor au trecut linia de sosire.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL