Activele nete ale fondurilor de investiţii au scăzut cu 6% de la începutul anului

Activele nete ale celor 199 de fonduri deschise şi închise (cu excepţia SIF şi FP), locale şi străine, au scăzut cu 6% de la începutul anului, ajungând, în iulie, la 24,8 miliarde de lei (5,4 miliarde de euro), după un declin de 1,4%, în iulie faţă de iunie, potrivit unui comunicat al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri remis marţi AGERPRES.

Ieşirile nete ale lunii iulie au totalizat 385 milioane de lei (82,7 milioane de euro).Activele nete ale celor 77 de fonduri deschise locale au scăzut, în primele şapte luni cu 9,4%, ajungând în iulie la 20,6 miliarde de lei (4,44 miliarde de euro), în timp ce activele nete exprimate în lei ale celor 98 de fonduri deschise străine distribuite în România s-au majorat cu 1%, la 2,97 miliarde de lei (643 milioane de euro).În luna iulie faţă de luna precedentă, activele nete ale fondurilor deschise locale au scăzut cu 1,8%.Fondurile deschise locale au înregistrat, în iulie, ieşiri nete de 381 milioane de lei (81,8 milioane de euro), fiind vizate, în principal, fondurile de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix (-245 milioane lei) şi cele reunite sub categoria 'alte fonduri' (-111 milioane de lei). Pe de altă parte, fondurile diversificate au beneficiat de intrări nete de 9,1 milioane de lei.Activele nete exprimate în lei ale celor 98 de fonduri deschise străine distribuite în România au crescut cu 0,9% comparativ cu luna iunie, până la nivelul de 2,97 miliarde de lei (643 milioane de euro), şi au înregistrat de la începutul anului o creştere de 1%.Fondurile deschise străine distribuite în România au o pondere de 12,6% în totalul activelor fondurilor deschise de investiţii şi au înregistrat, în luna iulie, ieşiri nete de 11 milioane de lei (2,4 milioane de euro).Cele 24 de fonduri închise (cu excepţia SIF şi Fondul Proprietatea) au consemnat, în acest an, o creştere a activelor nete de 75,1% şi au ajuns, în iulie, la 1,23 miliarde de lei (266 milioane de euro), după un avans cu 0,2% faţă de iunie. Intrările nete s-au cifrat la 6,9 milioane de lei (1,5 milioane de euro).Asociaţia Administratorilor de Fonduri este organizaţia profesională neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România care reuneşte 18 societăţi de administrare a investiţiilor (SAI), Fondul Proprietatea, 5 Societăţi de Investiţii Financiare (SIF) şi 4 bănci depozitare. Începând cu iulie 2007 AAF este membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA).