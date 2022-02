Actorul Bob Saget, cunoscut din serialul 'Full House', a murit din cauza unui traumatism cranian

Actorul american Bob Saget, care a fost găsit mort într-o cameră de hotel în Florida la începutul lui ianuarie, a murit din cauza unui traumatism cranian, a anunţat, miercuri, familia sa într-un comunicat, scrie AFP.

Actorul, cunoscut pentru rolul din celebrul sitcom din anii 1980-1990 „Casa plină/ Full House”, a fost găsit fără suflare într-o cameră de la hotelul Ritz-Carlton atunci când se afla în turneu în ţară şi circumstanţele decesului său erau necunoscute până acum, conform news.ro.

„Autorităţile au determinat că Bob a murit din cauza unui traumatism cranian”, a declarat familia sa.

El s-a „lovit accidental la ceafă de ceva, nu şi-a pus întrebări şi s-a culcat”, a mai precizat familia, adăugând că decesul nu a fost legat de consumul de droguri sau de alcool.

Bob Saget, care avea 65 de ani, era cunoscut pentru rolul Danny Tanner, tatăl văduv a trei fete, dintre care două gemene, interpretate de surorile Mary-Kate şi Ashley Olsen, în „Casa plină”.

După decesul său, acestea din urmă i-au adus un omagiu „celui mai iubit om, plin de compasiune şi generos”.

Pe lângă „Full House” şi „AFHV”, Bob Saget a narat „How I Met Your Mother” (CBS), serial cu nouă sezoane, difuzat între 2005 şi 2014, a regizat filmele „Dirty Work” (1998), cu Norm Macdonald şi Artie Lang în distribuţie, „Farce of the Penguins” şi a apărut în „Entourage”, a fost gazda „1 vs. 100” şi „Nashville Squares” şi a competiţiei „The Masked Singer” în 2020.

Albumul „That’s What I’m Talkin’ About”, lansat de el în 2014, a fost nominalizat la Grammy. El a dedicat programul special „That Ain’t Right” (HBO, 2007) tatălui lui, Ben Saget, care murise cu câteva luni înainte, din cauza unor probleme de inimă.

Saget era membru în conducerea Scleroderma Research Foundation, după ce sora lui fusese diagnosticată cu sclerodermie şi a murit în 1993.

A fost căsătorit cu Kelly Rizzo, cu care a avut trei copii.