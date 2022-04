Actorul Marius Manole, ieșire dură la adresa lui Nicușor Dan: Te-am votat, i-am implorat și pe altii să o facă și acum mi-e rușine.

Actorul Marius Manole a izbucnit la adresa primarului general Nicușor Dan, despre care spune că s-ar fi rugat de actori ca să îl susțină în cursa pentru Primăria Capitalei. Acum. Manole acuză că Nicușor Dan ar fi numit manageri incompetenți la teatrele primăriei.

"Să vă fie rușine, Diana Punga, Liliana Maria Toderiuc-Fedorca. E penibil că am ajuns ca două parvenite să controleze cultura în București. O profesoară de matematica membra PNL, fosta membra ALDE si doamna Punga fosta sefa de campanie a lui Nicușor Dan fara nici un fel de expertiza in domeniul culturii.. Asta e managementul “performant“ promis de Nicusor Dan. Nicusor ma sunai in ziua votarii.. erai disperat ca Firea era peste tine.. Te am votat, i am implorat si pe altii sa o faca si acum mi e rusine. Am greeeeeeeeesit! Data viitoare sa le suni pe doamna Punga si pe doamna Fedorca sa te ajute sa devii primar . Nu ti-e rusine?

ps: Nicusor nu e USR. e PNL", scrie Marius Manole pe Facebook.