Actriţa Juliette Binoche va fi recompensată pentru întreaga activitate de Academia Europeană de Film (EFA) cu distincţia European Achievement in World Cinema Honor, potrivit site-ului hollywoodreporter.com, scrie Agerpres.

Vedeta franceză, cunoscută pentru rolurile din ''The English Patient'', ''Chocolat'' şi ''The Unbearable Lightness of Being'', va primi distincţia în cadrul celei de-a 32-a ediţii a premiilor Academiei Europene de Film, desfăşurată la Berlin, pe 7 decembrie.European Achievement in World Cinema Honor este o distincţie acordată unui cineast european care a demonstrat un impact global în industria de cinema.Juliette Binoche a fost recompensată în trei rânduri de Academia Europeană de Film. Mai întâi, pentru ''cea mai bună actriţă europeană'' cu rolul din ''The Lovers on the Bridge'', de Leos Carax, în 1992, apoi pentru interpretarea din ''The English Patient'', în regia lui Anthony Minghella, în 1997, care i-a adus şi un premiu Oscar la categoria ''cea mai bună actriţă într-un rol secundar''. În 2001, Binoche a primit premiul publicului în cadrul galei EFA la categoria ''cea mai bună actriţă europeană'' pentru partitura din ''Chocolat'', în regia lui Lasse Hallström.

De-a lungul bogatei sale cariere, Binoche a colaborat cu prestigioşi regizori europeni, printre care Louis Malle, Krzysztof Kieslowski, Michael Haneke, John Boorman, Claire Denis, Olivier Assayas, Isabel Coixet şi Malgorzata Szumowska.



Pe plan internaţional, a făcut parte din distribuţia unor pelicule regizate de David Cronenberg (''Cosmopolis''), Abbas Kiarostami (''Certified Copy'') şi Hirokazu Kore-eda (''The Truth'', peliculă proiectată în deschiderea ediţiei de anul acesta a Festivalului de Film de la Veneţia).



În 1985, Juliette Binoche a avut un mic rol în drama ''Je vous salue, Marie'', de Jean-Luc Godard, dar interpretarea sa magistrală din ''Rendez-vous'', de André Téchiné, lansat în acelaşi an, a reprezentat adevăratul debut al actriţei în cinematografia europeană.



Succesul internaţional a venit trei ani mai târziu odată cu rolul din ''The Unbearable Lightness of Being'', în regia lui Philip Kaufman, unde joacă alături de Daniel Day-Lewis. Această peliculă lansată în 1988 continuă să fie unul dintre cele mai mari succese comerciale din cariera actriţei, alături de ''The English Patient'',''Chocolat'' şi pelicule mai puţin apreciate de critică precum ''Godzilla'' şi ''The Ghost in the Shell''.