Adana Demirspor - CFR Cluj: motivul pentru care Vasile Mogoș se declară dezamăgit, și frustrat după partida din Conference League

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Vasile Mogoş, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu Adana Demirspor, scor 2-1, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Conference League, că formaţia sa era cea care merita să se califice în faza următoare a competiţiei, precizând că este dezamăgit şi frustrat din acest motiv.

"Dacă cineva merita în seara asta să se califice mai departe, noi eram aceia. Suntem dezamăgiţi şi frustraţi. Mai bine pierdeam cu 3-0 şi mergeam acasă. Dar ăsta e fotbalul şi acum trebuie să mergem mai departe. Am ieşit din Europa şi ne gândim numai la campionat. Ăsta este acum obiectivul nostru şi sperăm să îl îndeplinim", a afirmat Mogoş într-un interviu publicat pe pagina de YouTube a clubului ardelean.

Mogoş a explicat că la golul înscris din penalty a încercat să nu le dea atenţie fanilor turci.

"Am stat vreo 10 minute să batem acel penalty. Eu sincer m-am gândit în momentul ăla că sunt acasă cu băieţii şi joc fotbal... pentru că dacă stai şi îi asculţi pe fanii lor, greşeşti. Trebuie să ai personalitate şi dacă tu crezi cu adevărat că dai gol, atunci vei da gol. Noi exersăm penalty-urile, iar acum am bătut eu pentru că am ascultat antrenorul. Era important să dăm gol", a precizat fundaşul.

CFR Cluj a fost eliminată din Europa Conference League la fotbal, după ce a fost învinsă de echipa turcă Adana Demirspor cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, la Adana, în manşa secundă a turului al doilea preliminar. Adana Demirspor va da piept în turul al treilea preliminar NK Osijek (Croaţia).