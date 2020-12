'Adio, prieten drag! Odată cu plecarea ta, fotbalul a pierdut un zâmbet şi o poveste!', transmite Iorgulescu dup[ decesul lui Rossi

Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, s-a declarat îndurerat de vestea decesului lui Paolo Rossi, el menţionând, într-un mesaj postat pe Facebook de Liga Profesionistă de Fotbal, că a pierdut “un prieten drag şi o lume de amintiri”, potrivit news.ro.

“Despărţirea de un mare prieten

Am aflat şi nu pot să cred că e adevărat că un bun prieten a plecat dintre noi atât de repede, provocând tristeţea unei lumi întregi. Am fost adversarul din teren al lui Paolo Rossi şi prietenul lui din România, de atunci şi de peste vremuri. Meciurile Italia-România de acum aproape 40 de ani ne-au apropiat, iar acest început de iarnă m-a îndurerat cumplit la aflarea veştii că Paolo nu mai este. Fotbalul jucat de el a fost realmente de aur, ca Balonul şi titlul mondial cucerite de el în acel 1982, când am fost pentru prima oară adversari, la Firenze.

Citește și: SURSE BREAKING Unul dintre arestații preventiv pentru corupția din spitalele Covid, ARE COVID - Este internat sub pază DNA și se cere ACASĂ pentru tratament

Adio, prieten drag! Adio, fotbalistule de geniu! Odată cu plecarea ta, fotbalul a pierdut un zâmbet şi o poveste! Eu am pierdut un prieten rar şi o lume de amintiri!

Gino Iorgulescu”, este mesajul de pe pagina de Facebook a LPF.

Paolo Rossi, campion mondial cu naţionala de fotbal a Italiei în 1982, a încetat din viaţă, noaptea trecută, la vârsta de 64 de ani. Rossi a jucat toată cariera în Itaia, la echipele Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan şi Hellas Verona, Pentru naţionala Italiei, a evoluat în 48 de meciuri şi a înscris 20 de goluri, în perioada 1977-1986. A obţinut şase trofee cu Juventus, între care şi Cupa Cupelor în 1984.