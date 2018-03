Adrian Năstase reaprinde scandalul! Atac DUR la adresa lui Băsescu și Macovei: 'Așa s-a scris istoria luptei anti-defăimare'

Fostul premier Adrian Năstase susține propunerea lui Liviu Dragnea, care a spus că este nevoie de o lege împotriva celor care defăimează România, ”gen Monica Macovei şi alţi europarlamentari care mint despre propria ţară”, astfel încât ”statul român să corecteze aceste lucruri”. Într-o postare pe blogul personal, Adrian Năstase susține că infracțiunea de 'defăimare a țării' a existat în legislația românească și povestește cum s-a ajuns la abrogarea acestei legi.

„Ca să ne intelegem de la inceput, există un mic detaliu cănd discutăm despre ideea de a sanctiona prin lege defăimarea tării, pe care vă propun ca, in dezbaterea nostră, să-l ignorăm. Desigur, in numele libertătii de expresie. In Constitutia României, in art 30, para.7 se spune: „Sunt interzise prin lege defăimarea tării si si a natiunii…”

Măsuri de URGENȚĂ! Reacția Jandarmeriei după ce un surdo-mut a fost amendat pentru că a 'scandat lozinci' la congresul PSD

Deci, inteleg eu din Constitutie, ar trebui să avem o lege prin care să fie interzisă defăimarea tării si a natiunii. Nu mai stiu dacă e bine sau rău. Unii cred că e bine să-ti defăimezi tara. Eu am unele rezerve dar, oricum, nu mai avem o astfel de lege. Aveam până in 2006 dar Monica Macovei a avut o iluminare si si-a dat seama că tara nu e o persoană asa că ea poate fi defăimată si, ca atare, a eliminat din codul penal, prin Legea 278 din 2006, infractiunea respectivă. Incălcând, usor, Constitutia care chiar cerea existenta unei astfel de legi.

De altfel, proiectul de lege fusese initiat incă din 2005. De ce? Pentru că sunteti mai tineri, o să vă explic eu de ce.

In 2004, după desfăsurarea primului tur de scrutin la prezidentiale, Traian Băsescu, imbrăcat in hainele oranj ale Revolutiei portocalii de la Kiev, clasat cu 18 procente in urma mea, a cerut anularea alegerilor pe motiv de fraudă masivă. Alianta DA a depus plângere la Parchetul General si la Politie iar intr-o conferintă de presă, in 30 noiembrie 2004, Traian Băsescu a atras atentia Lumii libere, mapamondului occidental, ambasadelor de la Bucuresti, asupra unei fraude imense. Pe modelul de la Kiev. A cerut repetarea alegerilor, destituirea imediata a BEC, arestarea celui care a realizat softul utilizat, sigilarea calculatoarelor, anuntând că are probe despre fraudarea votului. Emotie, scandal, presă internatională, democratie, etc.

Gigi Becali are din nou PROBLEME: Un deputat PSD ÎL RECLAMĂ la CNCD

Evident, asa cum il cunoasteti (nu i se uscaseră lacrimile după anuntarea situatiei de sănătate, incurabilă, a lui Stojan) a mintit. Prietenii lui au vrut totusi să dovedească aceste acuzatii, asa că au cerut o expertiză internatională in chestiunea votului. Asociatia Pro Democratia, pe motiv de suspiciuni, a anuntat că nu va mai „observa” al doilea tur de scrutin. Totusi, au decis să recurgă la un grup de experti independenti care să analizeze derularea primului tur. Constatările expertilor au arătat că nu a existat nicio fraudă. Au existat unele erori minore care nu au influentat rezultatul votului.

Expertiza a fost finalizată pe 11 decembrie, cu o zi inaintea turului doi. Evident că dacă se prezentau public concluziile, se fâsâia Revolutia portocalie de la Bucuresti. Asa că expertiza a fost anuntată, de Cristian Pârvulescu, a doua zi după turul doi! Bănuiesc că aveti in bibliotecă volumul meu „Cele două Românii”, unde puteti găsi mai multe detalii.

Bun. Băsescu a fost numit presedinte. Monica Macovei a fost numită ministru. Procurorii sefi au fost schimbati. Totusi, dosarul „Fraudei” trebuia rezolvat. Evident că a fost inchis, neexistând probe.

In acele conditii, noi, la partid, ne-am gândit să facem o plângere la Parchet impotriva lui Băsescu pentru „defăimarea tării” prin efectele internationale negative legate de minciunile de fraudă (similitudini cu Ucraina, etc), pe temeiul textului existent in Constitutie si in Codul penal.. Cineva l-a alertat pe Băsescu iar solutia gasită de Macovei a fost dezincriminarea faptei! Chiar dacă se incălca textul constitutional. Desigur, in numele drepturilor omului, democratiei si libertătii de exprimare.

Asa s-a scris istoria luptei anti-defăimare…”, scrie Năstase, pe blogul personal.