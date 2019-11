Adrian Vasile, antrenor CSM București, își apără jucătoarele: 'Trebuie să avem răbdare cu Cristina Neagu, abia a revenit'

CSM București a suferit primul eșec al sezonului și în Liga Campionilor, după ce a fost învinsă de Esbjerg în „Polivalentă” cu scorul de 25-21. Adrian Vasile, dar și jucătoarele echipei CSM București au susținut că meciul a fost pierdut încă din prima repriză, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Noua Zeelandă, prima țară în care procesul electoral s-a ÎNCHEIAT! 191 de români au votat în secţia din Auckland

Multe pase greșite și ratări din situații catre, inclusiv trei aruncări de la 7 metri, plus un joc lent în atac au făcut parte din „arsenalul” echipei CSM București în întâlnirea cu Esbjerg, fiind de nerecunoscut. Astfel, reprezentanta României a pierdut primul joc în fața unei echipe daneze la București, în Liga Campionilor.

”Am intrat destul de rău în meci, cel puțin primele 20 de minute nu au fost bune, am făcut multe greșile tehnico-tactice. Apoi, am alergat după ele tot meciul. Plângem acum pentru punctele pierdute, Esbjerg nu ne-a surprins cu nimic, știam ce joacă. La Rostov Don trebuie în primul rând să ne concentrăm să ne dăm pase bune.” , a declarat Iulia Curea.

”Cred că începutul nu a fost foarte bun, astfel că am fost nevoite să le urmărim tot meciul. Am fost aproape de ele mult timp, dar pe final, din păcate, am pierdut.” , a susținut și Jelena Grubisic.

”Când marcăm doar 21 de goluri, este mai simplu să spunem că atacul nu a mers. Cred că am avut o combinație de prea multe greșeli tehnice, prea multe ratări care într-un final nu îți dau încredere”, a punctat antrenorul Adrian Vasile. Tehnicianul echipei CSM București a mai spus că o jucătoare care revine după o ruptură de ligamente, precum Cristina Neagu, ar avea nevoie de 3-4 luni pentru a reveni în top: ”În carte spune că după ce ai revenit, la 3-4 distanță poți reveni în top, dar depinde și de cum reacționează corpul pentru fiecare în parte. Trebuie să avem răbdare cu Cristina Neagu, pentru că are abia o săptămână de când a revenit”.

Citește și: Viorica Dăncilă a VOTAT deodată cu Ludovic Orban: Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii și a austerității

CSM București are deja o situație dificilă pentru Main Round după această înfrângere. Lucrurile se pot îmbunătăți săptămâna viitoare, cu un succes la Rostov, în ultimul meci din Grupa B.