ALDE și-a lansat primul candidat în Capitală: consilier general intră în cursa pentru primăria Sectorului 5

Biroul Politic Teritorial al ALDE-Sector 5 a validat candidatura consilierului general Valentin Voicu la primăria acestui sector, potrivit unui comunicat de presă al formațiunii. Candidatul consideră că actualul primar de la PSD, Daniel Florea, este „profund incapabil să muncească”.

Valentin Voicu are 31 de ani și este inginer specialist în industria alimentară. Între 2012 și 2016 a fost consilier local la Sectorul 3, iar, în anul 2016, a fost ales consilier general pe lista propusă de ALDE.

„În ceea ce privește Sectorul 5, în care locuiesc, din poziția de consilier general, am încercat în permanență să ajut comunitatea locală, astfel încât să putem începe dezvoltarea sectorului nostru la standardele deja vizibile în alte sectoare. Din păcate, nu am reușit să-l conving pe actualul primar, Daniel Florea, să lase deoparte ambițiile politice personale, care au degenerat într-un conflict cu primăria generală și să se apuce de treabă. De fapt, domnul Florea este profund incapabil să muncească. De asta, s-au convins și majoritatea covârșitoare a cetățenilor din Sectorul 5, care vor un alt tip de administrație. De aceea, cred că am datoria să mă prezint în fața oamenilor cu o ofertă serioasă, bine gândită și realistă. Și, mai ales, cu voința de a schimba lucrurile în Sectorul 5 și cu dorința de muncă. Eu, spre deosebire de Daniel Florea, nu fug de muncă. În fond, muncesc de la 18 ani...”, spune Valentin Voicu.

