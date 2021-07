ALERTĂ ALIMENTARĂ - Îngheţată retrasă din magazinele Metro. Care sunt sortimentele periculoase

Două sortimente de îngheţată au fost retrase din magazinele Metro din cauza oxidului de etilenă din aditivul utilizat, guma de carruba. In cazul in care ati cumparat produsele mentionate mai jos, va rugam sa nu le consumati si sa le returnati in magazinele Metro Cash & Carry Romania SRL pana pe 20.08.2021, urmand sa primiti contravaloarea lor.

”Vă informăm că Metro Cash & Carry România, că urmare a notificării primite din partea producătorului Froneri France SAŞ, a iniţiat retragerea de la comercializare şi de la clienţi a articolelor menţionate mai jos. Motivul rechemării: prezenţa oxid de etilenă în aditivul utilizat - guma de carruba”, indică textul postat pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

În ultima perioadă, mai multe tipuri de îngheţată şi deserturi au fost retrase de la vânzare din cauza conţinutului de oxid de etilenă.

Produsele periculoase sunt:

2.5l Metro Chef inghetata vanilie

Producator FRONERI France SAS

Cod de bare: 4337182040422

Lot/Data expirare:

Lot 1048 exp 1.08.2023

Lot 1049 exp 1.08.2023

Lot 1130 exp 30.11.2023

2.5l Metro Chef inghetata ciocolata

Producator: FRONERI France SAS

Cod de bare: 4337182040446

Lot/Data expirare:

Lot 1050 exp 31.08.2023

2.5LMetr Chef inghetata menta

Producator: FRONERI France SAS

Cod de bare: 4337182040668

Lot/Data expirare:

Lot 1050 exp 31.08.2023

