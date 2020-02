ALERTĂ Decebal Traian Remeș a murit

Decebal Traian Remeș, fost ministru al Finanțelor și al Agriculturii, a murit, la numai 70 de ani. El fusese internat, în urmă cu o săptămână, în Spitalul din Baia Mare. Fostul ministru a murit vineri seara, acasă, în Baia Mare, după ce joi, familia a cerut externarea.

Decebal Traian Remeș s-a născut la data de 26 iunie 1949 în comuna Băsești (județul Maramureș). A absolvit în anul 1971 cursurile Facultății de Științe Economice din cadrul Universității "Al. I. Cuza" din Iași.

Decebal Traian Remeș a fost implicat într-un scandal de luare de mită, împreună cu fostul Ministru al Agriculturii Ioan Avram Mureșan sub motiv că a primit un plic cu 15,000 de dolari de la un om de afaceri pentru facilitarea obținerii unor contracte. Televiziunea publică din România a difuzat la data de 10 octombrie 2007 o înregistrare video a tranzacției. Jurnaliștii de la TVR au anunțat că în plus există două înregistrări audio ale unor convorbiri telefonice pe care Mureșan le-a avut cu omul de afaceri și respectiv Remeș. În urma scandalului, Remeș a demisionat din poziția de Ministru al Agriculturii, la data de 11 octombrie 2007. În martie 2008, Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală împotriva lui Remeș, iar în iunie a fost trimis în judecată sub acuzația de „trafic de influență”, în cazul favorizării unei firme pentru câștigarea unei licitații, în schimbul unui autoturism de lux, produse alimentare și a 15,000 de euro.

La 14 februarie 2012 a fost condamnat, împreună cu Ioan Avram Mureșan, de către Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani de închisoare cu executare fiecare. Decizia a fost contestată, dar a fost confirmată pe 25 februarie 2012 de ÎCCJ.

Pe 11 februarie 2014 a fost eliberat condiționat.

