Alexandru Dănăilă cere demisia managerului SJU, după scandalul transferului de pacienţi COVID-19 din Vrancea

Preşedintele PNL Brăila, Alexandru Dănăilă, a solicitat, luni, în conferinţă de presă, demisia managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Brăila, Delia Râşnoveanu, după scandalul la care s-a ajuns din cauza refuzului autorităţilor locale brăilene de a accepta transferul a 20 de pacienţi infectaţi cu coronavirus din judeţul Vrancea.

Alexandru Dănăilă a acuzat-o pe Delia Râşnoveanu că "le-a făcut jocul PSD-işitilor", care prin declaraţiile pe care le-a postat în mediul on line "au semănat panică în rândul populaţiei", potrivit agerpres.ro.

"Din punctul meu de vedere şi din informaţiile pe care le am, această situaţie a fost una creată artificial de managerul Spitalului Judeţean Brăila, doamna Delia Râşnoveanu. Dacă doamna Râşnoveanu ar fi avut un comportament normal, aşa cum o cere această perioadă, şi ar fi avut o comunicare permanentă cu toate instituţiile implicate în gestionarea acestei crize, cu siguranţă nu s-ar fi ajuns la situaţia pe care am trăit-o. Să ajungem să întoarcem pacienţi din drum, este de neimaginat. Toată această situaţie, care a fost creată în mod artificial, doar ca PSD-iştii să se poată repoziţiona, a fost din vina doamnei manager a Spitalului Judeţean Brăila. Cred că ar trebui demarate procedurile legale pentru demiterea doamnei Râşnoveanu de la conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila", a declarat Dănăilă.

Ca urmare a unei dispoziţii a Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei din cadrul MAI, 20 de pacienţi cu COVID-19, asimptomatici, urmau să fie transferaţi, pe 8 mai, de la Spitalul Municipal Adjud la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila.

Primarul Brăilei, Marian Dragomir, a criticat dur această decizia de transferare a celor 20 de pacienţi, pe care a catalogat-o ca fiind "o nouă mizerie făcută pe ascuns".

"De ce au respectat brăilenii regulile, ca să aduceţi voi virusul în Brăila pe ascuns? Ce să spunem? Demisia sau să vă fie ruşine? Spuneţi, domnule prefect, de ce s-a ascuns transferul bolnavilor? Ca să nu vă putem bloca la timp ca data trecută, când s-a intenţionat aducerea lor de la Galaţi? Spitalele sunt în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi acum simţim din plin lipsa implicării autorităţilor locale în luarea deciziilor. De ce nu au fost consultate Consiliul Judeţean Brăila şi Primăria Brăila? Pentru că ştiaţi că ne opunem iar? Brăilenii au respectat regulile, autorităţile şi-au făcut treaba, ne-aţi dat amenzi să stăm acasă şi acum ne îmbolnăviţi pe ascuns? Vă solicit urgent să vă recunoaşteţi incompetenţa, slugărnicia şi incapacitatea de a vă respecta jurământul şi să plecaţi... deja este prea mult", a scris Dragomir pe contul său de socializare.

Preşedintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, a anunţat, printr-un comunicat de presă, că transferul la Brăila a celor 20 de pacienţi infectaţi nu va mai avea loc datorită intervenţiei sale, precizând în acelaşi timp că a aflat despre acest transfer abia când pacienţii erau în drum spre spitalul din Brăila.

"Cei 20 de pacienţi care urmau să ajungă la Brăila nu mai vin, vor fi redirecţionaţi către alte spitale din ţară, la cerinţa mea, ca şi preşedinte al Consiliului Judeţean, pentru a proteja brăilenii. Coordonatorul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la Brăila este însuşi prefectul judeţului Brăila. Dânsul este posesorul tuturor informaţiilor, dânsul este primul care află despre deciziile de la nivel naţional, astfel că acesta ştia despre decizia Ministerului Sănătăţii de a trimite la Brăila 20 de pacienţi din judeţul Vrancea. Oameni buni, spitalul este coordonat de Ministerul Sănătăţii în această perioadă, deci sub nicio formă eu nu am fost înştiinţat de această decizie, iar spitalul a primit informaţia oficială pe fax, în timp ce pacienţii erau în drum spre spitalul din Brăila. Aflând prea târziu de această decizie, am crezut că nu am timpul necesar să intervin, însă după o discuţie cu factorii de decizie de la nivel naţional am spus răspicat că la Brăila se vor trata de COVID-19 doar cetăţenii judeţului", a declarat Chiriac.

La rândul lui, prefectul judeţului Brăila, Cătălin Boboc, a declarat că totul este "o mascaradă politică la care nu vrea să fie părtaş", precizând că el a aflat despre transferul celor 20 de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus de la Spitalul Municipal Adjud la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila abia vineri dimineaţă.

"Nişte politicieni, respectiv preşedintele Consiliului Judeţean şi primarul municipiului, fac un joc toxic, în care nu mai contează nimic altceva în afară de propriul interes. Cel electoral! Am aflat azi dimineaţă (vineri dimineaţă n.r.) de transferul pacienţilor din Vrancea. Azi dimineaţă! Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, doamna Delia Râşnoveanu, colega de partid a preşedintelui CJ, ştia de aseară (joi seara n.r.). N-au ştiut cum să iasă din situaţie şi au zis că cel mai bine e să dea vina pe Prefectură. Nu mă sperii, duc! O gaşcă pentru care contează doar interesul de partid spune minciuni şi jigneşte doar ca să dea bine la public. Brăilenii să nu uite acest teatru absurd, jucat în vremuri când cu alte lucruri sunt importante! Repet, nu ştiam despre acest transfer, dar domnul Chiriac ştia. Nu e vina mea că nu şi-a anunţat colegul de partid, pe primarul Dragomir. Şi este foarte grav că nu a anunţat niciun membru al echipei care a gestionat criza COVID la Brăila, DSP, ISU, Instituţia Prefectului. Iniţial, domnul Chiriac a spus că e de acord, apoi s-a răzgândit. Nu aşa se gestionează o criză în care e vorba de sănătatea oamenilor, aşa se gestionează problemele găştilor de partid. Înţeleg că am devenit o ţintă pentru cei care au stat cu mâinile în sân în timpul pandemiei şi şi-au bătut joc de tot ce s-a făcut bine", a scris Boboc pe pagina sa de socializare.