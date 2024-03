Alin Nica tună și fulgeră după ce a fost 'sacrificat': 'PNL a cedat șantajului PSD / Evident că Nicolae Ciucă nu are experiență politică'

Preşedintele Consililui Judeţean Timiş Alin Nica a declarat că PNL a cedat şantajului PSD şi a cedat Timişul şi Timişoara către PSD, în contextul în care coaliţia a decis să aibă drept candidat comun la şefia Consiliului Judeţean Timiş un social-democrat. Chestionat dacă va candida oricum pentru un mandat la şefia CJ Timiş, Nica a precizat că îşi doreşte în continuare să candideze, însă nu ca independent, ci din partea PNL. De asemenea, întrebat dacă i se pare că liderul liberalilor Nicolae Ciucă are suficientă experienţă politică, în prezent, Alin Nica a răspuns: „Evident că nu are experienţă politică şi nici măcar acest lucru nu este un handicap, dar atunci când ai oameni cu suficientă experienţă politică în jurul tău, ai mai multe aşteptări”.

„Am aflat cu neplăcere că Timişul şi timişorenii au fost vânduţi ca la piaţă pe o negociere strâmbă, în defavoarea PNL din Timiş. Am aflat că, aşa mi-au spus colegii, că PNL a cedat şantajului PSD cu anticipatele, cedând Timişul şi Timişoara către PSD. Evident că am fost sacrificat de dragul stabilităţii naţionale. Eu mă bucur dacă eu şi colegii mei de la Timiş suntem sacrificaţi pentru România, mă bucur şi fac cu drag acest sacrificiu, aşa cum au făcut miile de timişoreni în 1989, dar nu pot să accept şi niciunul dintre colegii mei nu acceptă să fim sacrificaţi aşa cum am fost de fapt pentru PSD, pentru şantajul PSD. Timişul şi Timişoara nu vor fi păcăliţi. Oamenii din Timiş şi din Timişoara vor ştii si aleagă. Chestiunile acestea sunt de o gravitate extremă. Arată cât de jos a căzut politica românească. Mi-am luat rămas bun de la colegii mei, pentru că acum se propune demiterea mea din funcţia de preşedinte al filialei Timiş, iar pentru noi cei de la Timiş această demitere echivalează practic cu o excludere din PNL, pentru că nu vom avea şansa să apărăm ideile unui proiect de dreapta, în jurul PNL, în judeţul nostru. Practic astăzi colegii mei au ciuruit idealurile, aspiraţiile şi dorinţele electoratului de dreapta din Timiş şi e mare păcat că s-a întâmplat acest lucru”, a declarat Alina Nica, marţi la Parlament, conform news.ro.

El a adăugat că „ceea ce se întâmplă la Timiş e foarte grav. Ne îndreptăm către disoluţia PNL în Timiş, către validarea ca unic proiect de dreapta a Alianţei Dreapta Unită, pentru că noi nu vom avea, cei de la PNL, niciun exponent care să lupte în aceste alegeri locale, la nivelul judeţului Timiş, şi tot ceea ce se întâmplă în Timiş va avea un efect de contagiune în toată regiunea şi nu numai, inclusiv la Bucureşti, pentru că liberalii autentici vă spun că sunt sideraţi de astfel de abordări netransparente”.

Alin Nica: 'Nu ştiu ce voi face. Vreau să merg să mă reculeg acasă şi voi lua o decizie'

„Niciodată nu am luat decizii la cald, sub imperiul emoţiilor. E o decizie foarte grea. Am fost şi sunt membru al PNL de 20 de ani. Sunt liberal şi voi fi liberal în continuare, indiferent de ce decizie voi lua. Vreau să mă consult cu familia, vreau să mă consult cu colegii mei din filială, vreau să mă consult cu cei care şi-au pus încrederea în mine şi voi vedea ce voi face pe viitor, pentru că această decizie nu este despre mine personal. Este despre Timiş şi despre Timişoara”, a completat Nica, întrebat dacă va demisiona din PNL.

Întrebat dacă va candida în continuare, Alin Nica a răspuns: „Nu ştiu ce voi face. Vreau să merg să mă reculeg acasă şi voi lua o decizie. Vă voi anunţa. Nu am spus că voi candida independent. Am spus că vreau să candidez şi că vreau să candidez din partea PNL. Voi candida, îmi doresc să candidez în continuare. Vreau să vadă care sunt opţiunile pe care le am la dispoziţie şi, după aceea, vă voi anunţa într-o conferinţă de presă, astfel încât să avem toate informaţiile”.

Chestionat dacă are Nicolae Ciucă suficientă experienţă politică în momentul de faţă, Alin Nica a replicat: „Evident că nu are experienţă politică şi nici măcar acest lucru nu este un handicap, dar atunci când ai oameni cu suficientă experienţă politică în jurul tău, ai mai multe aşteptări”.

Purtătorul de cuvânt al PNL Ionuţ Stroe a anunţat că Biroul Politic Naţional al partidului a decis, în şedinţa de marţi, demiterea de la conducerea organizaţiei Timiş a lui Alin Nica, şefia organizaţiei fiind preluată interimar de către Vasile Blaga. De asemenea, PNL şi PSD au decis ca PSD să aibă candidatul comun al coaliţiei la şefia Consiliului Judeţean Timiş să fie de la PSD, iar candidatul comun al coaliţiei pentru Primăria Timişoara de la PNL.