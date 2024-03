Andreea Răducan explodează după decizia în cazul Simonei Halep: La mine a fost o greșeală mai grosolană

Fosta gimnastă Andreea Răducan a afirmat, vineri, că greşeala în cazul său, la JO de la Sydney 2000, când a fost depistată pozitiv la pseudoefedrină, a fost mai grosolană decât a echipei tehnice care i-a administrat jucătoarei de tenis Simona Halep un supliment alimentar care conţinea substanţa dopantă roxadustat.

Răducan a precizat că atunci a pierdut nu doar medalia de aur la individual compus în urma administrării unei pastile de Nurofen, dar a ratat şi alte posibile medalii la bârnă şi sol.

"În cazul meu a fost o greşeală mai grosolană, dacă aş putea spune, decât cea din cazul Simonei. M-a costat mai mult decât medalia de la individual compus. M-a costat şansa de a concura pentru două medalii la bârnă şi sol, decizia retragerii medaliei de la individual compus venind chiar în momentul în care trebuia să plec la concurs pentru cele două finale pe aparate, acolo unde eu aveam cele mai mari şanse de a obţine medalii. Dacă la un moment dat cineva înţelept va considera că e inutil să ţii cu dinţii de o decizie pe care absolut nimeni nu o înţelege, pur şi simplu o recunoaştere, cred că ar linişti apele şi toată lumea s-ar calma. Oamenii mă întreabă 'Când îţi ceri medalia înapoi?' dar este o chestiune care nu ţine de mine, nu este o negociere la piaţă, şi e important ca nişte oameni mai mari decât noi să recunoască că şi ei mai pot greşi. Ar fi un bun moment oricând, important este ca oamenii să îşi asume acest pas. Eu am dovedit că îmi pot derula viaţa foarte frumos vorbind despre acest lucru. Pierzând un titlu olimpic am înţeles ce înseamnă solidaritatea oamenilor şi susţinerea necondiţionată, aşa că nu aş putea spune că sunt neapărat în pierdere", a afirmat Răducan.

Ea afirmat că s-a bucurat de decizia jucătorilor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv prin care au redus suspendarea Simonei Halep pentru doping, de la 4 ani, la 9 luni.

"Am fost foarte fericită pentru Simona Halep, a fost o veste foarte bună. Având experienţa mea, am avut sufletul strâns că judecătorii de la Tribunalul de Arbitra Sportiv vor reuşi să întoarcă cumva lucrurile şi să spună 'da, şi noi greşim'. Pentru că de obicei se consideră că acolo nu se greşeşte. Chiar dacă nu îi va fi simplu să revină, eu cred că are acum datoria şi motivaţia de a reveni şi mai puternică pe teren. A fost o veste pe care cred că toţi românii au îmbrăţişat-o şi toţi suntem recunoscători că avem o sportivă de nivelul Simonei, care, iată, acum poate să ne reprezinte la Jocurile Olimpice de la Paris", a mai spus fosta gimnastă.

Fostele campioane olimpice Ana-Maria Brânză, Simona Amânar şi Andreea Răducan au participat, vineri, la Reşedinţa Franţei din Bucureşti, la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Luptei pentru Drepturile Femeii.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus, marţi, la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

''Procedura de apel a TAS a cuprins procese intensive şi o audiere de trei zile care a avut între 7 şi 9 februarie, la Lausanne. Comisia TAS a audiat numeroşi experţi şi martori, majoritatea prezenţi fizic la audiere. Comisia a determinat în unanimitate ca perioada de patru ani de ineligibilitate impusă de tribunalul independent al ITF să fie redusă la nouă luni, începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat pe 6 iulie 2023. Întrucât termenul a expirat înainte ca apelul să fie depus la TAS, completul TAS a hotărât că e oportun să emită dispoziţia cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător'', se arată în comunicatul TAS.

Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, pe 12 septembrie 2023, de către Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA). ITIA a precizat atunci că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentele nutriţionale din cauza cărora consideră că a fost testată pozitiv şi a fost suspendată patru ani pentru dopaj.

Halep cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods, după testul pozitiv la roxadustat (medicament folosit de oamenii cu anemie, n. red.) din 2022, de la US Open.