ANOFM: Aproape 20.000 de locuri de muncă sunt vacante, în acest moment, la nivel naţional

Aproape 20.000 de locuri de muncă sunt vacante. în acest moment, la nivel naţional, în timp ce prin intermediul reţelei Eures România sunt oferite lucrătorilor români 47 de posturi, arată datele centralizate de Agenţia Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, din totalul celor 19.998 de locuri disponibile în ţară, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (1.147), lucrător comercial (952), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (863), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidărie (778), manipulant mărfuri (643), muncitor necalificat în industria confecţiilor (607), vânzător (588), confecţioner-asamblor articole din textile (541), montator subansamble (539), operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături (425), vânzător ambulant de produse nealimentare (387) şi muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (371).

OFICIAL - 24 de județe sunt în scenariul roșu. Peste 10% din totalul cazurilor se înregistrează în București

De asemenea, 1.187 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator, inginer în diferite domenii de activitate, consilier/expert/inspector/economist etc.), 5.899 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, agent de securitate, agent servicii client etc.), 4.878 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier de mărfuri, operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, confecţioner-asamblor articole din textile etc.), iar restul sunt pentru persoanele cu studii primare/gimnaziale sau fără studii (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat în metalurgie, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor etc.).

În acelaşi timp, angajatorii din Spaţiul Economic European (SEE) oferă, prin intermediul reţelei Eures România, 47 de locuri de muncă vacante, după cum urmează: 22 de posturi în Germania (pentru: operator maşini - departamentele de producţie şi ambalare), 14 în Polonia (pentru: dulgher, fierar betonist, lăcătuş, operator CNC, operator buldoexcavator, sudor, strungar şi zidar), şapte în Norvegia (pentru: specialist în cercetare şi dezvoltare în domeniul chimiei, zidar/faianţar şi vopsitor auto/tehnician reparaţii) şi patru locuri în Finlanda - pentru operator CNC.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă SEE pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/eures.