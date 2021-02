Antrenorul CFR Cluj critică arbitrajul după meciul cu FC Voluntari: 'A fost o seară catastrofală din punct de vedere al arbitrajului'

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edward Iordănescu, a criticat arbitrajul de la meciul cu FC Voluntari, scor 0-0, din etapa a XXIII-a a Ligii I.

”A fost o seară catastrofală din punct de vedere al arbitrajului. Eu sunt de 12 etape aici, dar niciodată n-am comentat arbitrajul. E peste capacitatea mea de a înţelege lucrurile. Am avut gol valabil, în aceeaşi fază a fost un penalty clar. Nu vezi golul, nu vezi penalty-ul, dar ce vezi? Am mai avut un penalty la Armaş, care a blocat mingea cu mâna. Sunt trei greşeli mari, nu vorbim despre viciere de rezultat, ci despre o seară catastrofală. E strigător la cer. Eu n-am strigat, că văd că se poartă, şi am ajuns în situaţia asta. Ce să fac? Să ies să strig? E o problemă, au fost trei greşeli majore, eu nu pot să mă împac cu lucrurile astea. Avem arbitri buni şi foarte buni, dar în seara asta, când sunt trei mari erori, e clar că ai o problemă tu, ca arbitru. Nici n-au fost faze grele. Noi am văzut de la 30 de metri, el n-a văzut de la şase metri. E clar că e o problemă majoră. Domnul din seara asta are o problemă majoră, sper să doarmă liniştit, că eu nu voi dormi liniştit”, a declarat Edi Iordănescu, conform news.ro.

Formaţia CFR Cluj a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, luni, pe teren propriu, în compania echipei FC Voluntari, în etapa a XXIII-a a Ligii I.