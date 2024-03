Antrenorul echipei de handbal feminin Dunărea Brăila, după calificarea în Final Four în EHF European League: 'Nu credeam că avem puterea şi calitatea'

Antrenorul principal al echipei HC Dunărea Brăila, Jan Leslie, s-a declarat fericit după calificarea la turneul final al competiţiei feminine de handbal EHF European League, în urma victoriei obţinute duminică seară, cu scorul de 26-25 (10-12), în faţa echipei croate RK Podravka Vegeta Koprivnica.

"Sunt fericit, pentru că am câştigat nouă meciuri din zece şi ne-am calificat în Final Four. Când am venit prima dată la echipă, nu credeam că avem puterea şi calitatea de a ajunge la Final Four. Fetele au făcut o treabă bună şi m-au surprins într-un mod plăcut, chiar dacă nu a fost cel mai bun meci pe care l-am jucat, dar ne-am calificat şi acesta este cel mai important lucru în acest moment", a declarat antrenorul principal Jan Leslie, potrivit unui comunicat de presă remis luni de HC Dunărea Brăila.

"Aşa cum ne aşteptam, a fost foarte greu, ştiam că vor încerca să ne domine, dar am avut momente bune, am avut momente proaste, iar în final am câştigat. Ne bucurăm cu adevărat că am intrat în istorie. Ştim că este un lucru important pentru Brăila şi încercăm cu adevărat să ne bucurăm de fiecare secundă a meciului. Aşadar, felicitări echipei Podravka. Este o echipă mare, dar sunt foarte fericită pentru noi. Inima noastră mare şi mintea noastră curată ne-au condus la victorie", a spus centrul sârb Kristina Liscevic.

Calificare HC Dunărea Brăila în Final Four-ul EHF European League reprezintă cea mai mare performanţă europeană obţinută în cei 27 de ani de la înfiinţarea clubului.

"Calificare istorică - Dunărea Brăila în Final Four-ul EHF European League. Gloria le aparţine celor care iubesc mai mult lupta decât succesul, iar jucătoarele Dunării au demonstrat-o aseară. Dunărea Brăila a câştigat şi returul cu Podravka, scor 26-25, şi s-a calificat în Final Four-ul European League la handbal feminin, marcând cea mai mare performanţă europeană în cei 27 de ani de la înfiinţarea clubului'', se mai arată în comunicatul remis de HC Dunărea Brăila.

În tur, formaţia brăileană s-a impus cu scorul de 32-26.

În retur, pentru Brăila au marcat: Jezic 8 goluri, Francielle Gomes da Rocha 5, Popa 3, Liscevic 3, Quintino Ribeiro 2, Gonzalez Alvarez 2, Zivkovic 1, Munhoz Araujo 1, Lupei 1. Trusova a avut 7 intervenţii reuşite, iar Şerban 5.

Dunărea Brăila este a doua reprezentantă a României calificată la turneul final al EHF European League, care va avea loc pe 11 şi 12 mai, la Graz (Austria), după CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud. Celelalte două participante sunt Nantes (Franţa) şi Storhamar (Norvegia). Tragerea la sorţi a semifinalelor este programată marţi 26 martie.