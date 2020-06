Antrenorul lui Grasshoppers Zurich s-a înscris în Programul Doar Dinamo Bucureşti

Zoltan Kadar, actual antrenor al echipei Grasshoppers Zurich, s-a înscris în Programul Doar Dinamo Bucureşti al Peluzei Cătălin Hîldan, de susţinere a grupării alb-roşii potrivit news.ro.

"De o săptămână sunt membru DDB. Până acum nu am ştiut că există aşa ceva. Dar cum am aflat, m-am şi înscris cu mare plăcere. Am plătit pe un an, dar o să plătesc până ies la pensie şi după aceea. Cotizaţia reprezintă o sumă foarte mică, faţă de cât a făcut Dinamo pentru mine", a declarat Kadar.

Fost mare jucător al lui Dinamo din perioada 1991-1996, Zoltan Kadar a fost campion cu echipa în 1992.

El este acum antrenor la un club de tradiţie din Elveţia, Grasshoppers Zurich, care de foarte mulţi ani caută un investitor.

”Grasshopers caută de vreo 15 ani investitori, a sperat că o să găsească nişte investitori din Elveţia, dar nu a găsit. Noi am fost în ultimii 5 ani foarte aproape de faliment”, a afirmat Kadar, conform paginii de Facebook a Peluzei Cătălin Hîldan