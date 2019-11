APIA: Piața auto din România consemnează, după primele zece luni din 2019, o creștere generală de 9,3%

Piața auto din România consemnează, după primele zece luni din 2019, o creștere generală de 9,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2018, spre deosebire de majoritatea statelor membre UE, anunță APIA, anunță MEDIAFAX.

Referitor la vânzările de autoturisme noi din UE, este de remarcat faptul că grupul celor 5 țări (FR, D, IT, ES, si UK) care, împreună, totalizează cca.75% din piata auto a UE, înregistrează, în primele 10 luni din 2019, o scădere generală de 1,1% comparativ cu aceeași perioadă din 2018 (deși în luna octombrie au consemnt o creștere de 6,4%), astfel: Spania -6,3%, UK –2,8%, Franța -0,3%, Italia -0,8%. Singura piață care nu este în teritoriul negativ și care datorită mărimii sale, are un impact semnificativ asupra evoluției de ansamblu, Germania, înregistrează la 10 luni o creștere totală de 3,4%.

În continuare, în România, vânzările sunt susținute, în principal, de către persoanele juridice, care realizează 56% din totalul achizițiilor de autoturisme din primele zece luni ale lui 2019. Este însă de remarcat faptul că numărul de autoturisme achiziționate de către persoanele fizice în aceste prime zece luni (63.029 unități) este cu 24,1% superior celui din perioada similară a anului trecut (când se înregistrau doar 50.769 unități). Ca urmare, și ponderea achizițiilor realizate de către persoanele fizice a crescut pe ansamblul perioadei analizate, de la 39% în 2018 la 44% în 2019.

În ceea ce privește autoturismele rulate, în primele zece luni ale anului 2019 au fost înmatriculate 370.987 unități, cu 5,0% mai puține decât în 2018, având și o structură de vârstă îmbunătățită (cu scăderi importante pe segmentul celor mai vechi de 12 ani).

Ford România înregistrează volume consistente după primele 10 luni din 2019, respectiv 111.914 unități (-6,0%) la producție și 111.215 unitați (-7,0%) la export.

Luna octombrie 2019 consemnează un volum al vânzărilor în creștere (+6,4%) comparativ cu luna similară a anului trecut. Ca urmare, în primele zece luni ale anului 2019, se înregistrează o creștere generală a pieței cu 9,3%, pe un volum total de 167.401 unități. Din acestea, 144.406 sunt autoturisme care, pe ansamblul perioadei, înregistrează o creștere de 11,7% și 22.995 vehicule comerciale, acestea având o scădere de 3,5%.

Topul pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus de către Dacia, cu 47.199 unități, urmată de către Volkswagen, cu 14.294 unități și Renault 13.895 unități. Dacia, cu 44.773 unități, conduce top-ul la categoria autoturisme, iar Ford (3.082 unități) pe cel de la vehicule comerciale ușoare.

După Dacia, cu cele 44.773 unități (31,0% cotă de piață, realizată pe volum în creștere cu 8,2% față de 2018), urmează Volkswagen cu 12.538 unități (8,7% cotă de piață și un volum în creștere cu 0,9% față de 2018); Renault 12.278 unităţi (8,5% din total piață și un volum în creștere cu 19,6%), Skoda 11.695 unități (8,1% cotă de piață și un volum mai mare cu 4,8%) și Ford 9.450 unități (6,5% cotă de piață și un volum în creștere cu 21,0%).

Pe modele, cu cele 17.793 unități vândute, Dacia Logan este cel mai bine vândut model în primele zece luni din 2019, urmat de Dacia Duster cu 10.827 unități, Dacia Sandero 10.077 unități, Renault Clio 5.143 unități și Skoda Octavia 4.576 unități.

Analizând segmentarea pe clase, după primele 10 luni ale anului, consemnăm o evoluție mixtă, astfel: creșteri pe segmentele Sport(+50,8%), SUV (+24,1%), B (+12,8%), C (+6,1%), și scăderi pe F (-39,6%), D (-15,5%), A (-11,8%), E (-6,2%) și MPV (-4,0%). Este însă de remarcat faptul că, dacă Clasa SUV își continuă evoluția crescătoare (ceea ce este foarte posibil), aceasta va ocupa, în scurt timp, primul loc în preferințele clienților, în detrimentul Clasei C, care mulți ani a dominat acest top

În funcţie de tipul de combustibil al achizițiilor de autoturisme, o primă remarcă ar fi aceea că în luna octombrie, atât autoturismele cu motoare pe benzină cât și cele diesel au cedat procente celor cu combustibili alternativi. Cu toate acestea, după 10 luni, autoturismele pe benzină continuă să dețină un procent de 71,0% din total, semnificativ mai mare comparativ cu ponderea pe care o aveau în aceeași perioadă din 2018 (61,5%). Dintre primele 10 mărci / modele cele mai vândute, 7 mărci și respectiv 8 modele au o pondere în vânzări cu motorizări pe benzină peste această medie.

Pe de altă parte, în octombrie, ponderea motorizărilor diesel a crescut cu 0.7pp față de cota avută în luna septembrie, iar trendul pe care îl remarcăm în acest an (începând cu luna aprilie), este unul crescător, ceea ce arata o posibilă consolidare în lunile următoare (Fig.3). In acest context, ponderea la care ajung autoturismele cu motoare diesel după 10 luni din 2019 este 25,4% din total, 8 mărci și respectiv, 8 modele având o pondere a vânzărilor de autoturisme peste acest procent.

În schimb, la categoria vehicule comerciale ușoare, ponderea motorizărilor diesel reprezintă 96,8% din total.

În luna octombrie, autoturismele “verzi“ (electrice și hibride) au înregistrat o cotă de 3,2% din total, inferioară celei din luna precedentă, dar pe ansamblul celor 10 luni din 2019, această categorie de autoturisme înregistrează o creștere semnficativă de volum (5.283 față de doar 3.509 în 2018), fapt ce face ca ponderea sa în ansamblul pieței să fie una semnificativ mai mare decât cea din anul trecut (3,7% în 2019 față de doar 2,7% în 2018).

Pe subcategorii, consemnăm o creștere consistentă de 143,3% (2,4 ori) la autoturismele full electrice și o creștere de 19,7% la cele plug-in. Pe de altă parte și autoturismele hibride înregistrează o creștere de 37,1%. In acest context, trebuie remarcată și în acest an evoluția foarte bună a Programului Rabla Plus și în acest an, numărul de autoturisme electrice (full sau plug-in) achiziționate prin Program fiind de cca. 3,3 ori mai mare decât cel consemnat la sfârșitul lunii octombrie 2018. Un alt aspect important de semnalat este faptul că în primele 10 luni ale acestui an au fost livrate cu cca. 50% mai multe autoturisme cu încărcare electrică decât în întreg anul trecut

Această evoluție constant pozitivă din ultimii ani (x15 ori în 3 ani pe segmentul celor cu alimenrtare electrică) impune, din rațiuni de mediu, continuarea, și în anii viitori, a acestui Program (ex: 2020-2025), dar cu un buget în creștere, în concordanță cu cererea tot mai ridicată de autovehicule „verzi”, dar și cu țintele de mediu stabilite pentru România în Directiva UE nr. 1161/2019 (achizițiile publice de autovehicule cu emisii zero sau scăzute trebuie să ajungă la o pondere minimă de 18,7% în perioada de referință august 2021 – dec.2025).

O altă analiză de interes este și evoluția autoturismelor cu tracțiune integrală (4x4). Acestea reprezintă 18,6% din totalul achizițiilor realizate în primele 10 luni ale lui 2019, pe un volum total de 26.809 unități, ușor superior (+3.0%) celui consemnat în 2018.

În funcție de țara de proveniență a autoturismelor, situația după 10 luni din 2019 se prezintă astfel: România, o pondere de 31,0%, Germania 17,1%, Cehia 10,6%, Turcia 10,0% și Spania 8,4%.

În acest context, comparativ cu perioada similară din 2018, vânzările de autoturisme din producția autohtonă au crescut cu 9,8%, iar cele din import cu 12,6%.