Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat, marţi, că aproximativ 90% dintre sirenele de avertizare a populaţiei au fost funcţionale în cadrul exerciţiului desfăşurat în cadrul Săptămânii Protecţiei Civile, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, şi în acest an, pentru marcarea celor 91 ani de Protecţie Civilă în România, IGSU a alocat o săptămână pregătirii populaţiei în situaţii de urgenţă, în perioada 24 februarie - 4 martie.

"Am organizat, atât la nivel central, cât şi la nivel local, acţiuni şi evenimente de anvergură pentru promovarea mesajului preventiv şi a măsurilor specifice tipurilor de risc, aplicabile înaintea, pe timpul şi după producerea unei situaţii de urgenţă. Am exersat împreună comportamente care într-o situaţie limită pot salva vieţi şi bunuri. Am readus în atenţia publicului campaniile naţionale de informare preventivă iniţiate de instituţia noastră încă de acum 10 ani", a explicat IGSU.

Lansarea campaniei naţionale "DETECTOR PENTRU VIAŢĂ", în cadrul parteneriatului "Împreună pentru siguranţă", încheiat în anul 2012, care dotează România cu detectoare de fum şi de monoxid de carbon pentru securitatea individuală şi de grup, este un alt proiect IGSU, într-o primă etapă, 10.000 de dispozitive urmând să ajungă în 20 de judeţe în care s-au produs cele mai multe incendii, soldate cu pierderi de vieţi.

În cadrul evenimentelor din cadrul Săptămânii Protecţiei Civile a fost promovată şi oferta educaţională în rândul celor care aleg să aplice pentru o carieră în domeniul militar şi s-au furnizat informaţii celor care vor să parcurgă programele de pregătire, pentru ca ulterior să poată însoţi echipajele operative la misiuni de stingere şi de prim-ajutor.

"Am fost alături de semenii care au dorit să înveţe măsurile salvatoare de viaţă în cadrul maratoanelor resuscitării, unde medici, asistenţi, paramedici şi voluntari au împărtăşit din experienţa lor celor prezenţi, astfel încât rezilienţa în comunităţile din care facem parte să fie mai mult decât o definiţie", a mai transmis IGSU.

Totodată, a fost testat sistemul de alarmare la nivelul întregii ţări, pentru deprinderea modului de comportare şi familiarizarea cu tipul urgenţei anunţate.

În cadrul acţiunii denumite "Miercurea Alarmelor", au fost activate 6.862 sirene electronice şi electrice, din totalul celor 7.595 existente la nivel naţional - 2.929 sirene acţionate centralizat şi 3.933 sirene acţionate în comandă locală, aproximativ 90% fiind funcţionale, a precizat IGSU.

Tot în cadrul Săptămânii Protecţiei Civile, a fost relansată platforma naţională de pregătire pentru situaţii de urgenţă www.fiipregătit.ro, astfel încât accesul cetăţenilor la informaţiile educativ-preventive de interes (ghiduri, campanii) să fie mult mai facil, inclusiv prin optimizarea unui ChatBot care permite relaţionarea directă cu utilizatorii prin furnizarea răspunsurilor la întrebările adresate.

A fost inaugurat şi noul sediu al Detaşamentului de Pompieri Tecuci, în urma finalizării procesului de construire şi modernizare a clădirii unde echipajele operative deservesc comunităţile din proximitate, al doilea dintre cele 28 de obiective vizate în cadrul proiectului Îmbunătăţirea Managementului Riscurilor la Dezastre, finanţat de Banca Mondială.