Arafat răspunde Avocatului Poporului: Până mi se spune să mă opresc, din cauza Constituţiei, respect principiile învăţate

Şeful DSU, Raed Arafat, a răspuns miercuri criticilor aduse de către Avocatul Poporului, legate de o presupusă neconstituţionalitate a ordinului prin care sunt suspendate internările care nu reprezintă urgenţe, subliniind că va aplica "principiile învăţate" pentru a salva vieţi.

Precizările au fost făcute după ce Avocatul Poporului a transmis că în situaţia în care suspendarea internărilor pentru intervenţii chirurgicale se va realiza prin act administrativ emis de un organ administrativ fără personalitate juridică sau prin ordin al ministrului Sănătăţii, acest lucru este neconstituţional şi nelegal , în măsura în care permite dispunerea unor măsuri de restrângere a exerciţiului dreptului persoanelor de a beneficia de asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat.

"Este un ordin care este publicat deja pe toate site-urile de mass media şi peste tot. Nu face parte din ordinele care ni s-a spus că trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial. Plus, este un ordin de management şi de triaj într-o situaţie de dezastru şi, îmi pare foarte rău, dacă medicina de dezastre nu este în concordanţă cu Constituţia, eu, ca medic, până mi se spune să mă opresc, din cauza Constituţiei, trebuie să respect salvarea vieţii şi principiile pe care le-am învăţat în acest domeniu", a declarat Raed Arafat.Întrebat cum vede faptul că pacienţii ar putea ataca în contencios administrativ acest ordin, Arafat a răspuns că va explica şi în faţa instanţei motivele pe care le-a avut în vedere."Normal, este dreptul oricăruia să se îndrepte în justiţie. Vom explica în justiţie ce am făcut. Sperăm să înţeleagă lumea. Medicina are reguli şi principii. Cine vrea să vadă ce am aplicat - dacă respectă principiile internaţionale ale medicinei şi, mai ales, ale situaţiilor de dezastre medicale - o să înţeleagă că nu am ieşit deloc din normalitate şi din ce s-ar face în orice ţară", a spus el.Raed Arafat a mai precizat că ordinul conform căruia, pentru o perioadă de 30 de zile, vor fi suspendate internările şi intervenţiile chirurgicale care nu reprezintă urgenţe a fost transmis spitalelor. El s-a declarat dezamăgit de faptul că unii fac comentarii legate de ordin, doar în baza titlului acestuia. Potrivit şefului DSU, măsura permite prioritizarea "fără un impact major" asupra sănătăţii pacienţilor care au nevoie de îngrijiri."Cei care au nevoie de îngrijiri imediate nu vor suferi, cei care nu pot fi amânaţi nu vor suferi. Da, cei care şi-au planificat 'mă operez de hernie de disc azi' şi li se spune că 'peste trei săptămâni', poate că e un disconfort... dar asta nu înseamnă un impact asupra sănătăţii sale", a susţinut el.