Armata israeliană prezintă dovezile - Imaginile care arată că nu IDF a bombardat spitalul creștin din Gaza

Videoclipul prezintă imagini din parcarea spitalului, unde a avut loc explozia, care a provocat sute de victime, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din Hamas.

Imaginile arată că în zonă a fost provocat un incendiu de proporții în urma exploziei, dar nu există niciun crater. Loviturile israeliene lasă în general găuri mari în pământ, spune armata.

Imaginile filmate cu drona indică, de asemenea, schije care au aterizat pe acoperișul clădirilor din apropiere, care rămân în mare parte intacte.

Israelul a negat acuzațiile potrivit cărora unul dintre atacurile sale aeriene ar fi cauzat explozia și a dat vina, în schimb, pe o rachetă eșuată lansată de gruparea teroristă palestiniană Jihadul Islamic.

Alte imagini, inclusiv o transmisiune în direct a postului Al Jazeera, au părut să susțină și mai mult afirmația Israelului potrivit căreia o rachetă eșuată din Gaza a provocat explozia.

IDF publishes drone footage showing before and after the failed Islamic Jihad rocket slammed into the parking lot of the Ahli hospital in Gaza. pic.twitter.com/X4W9Jo18D1