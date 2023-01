Armata sârbă își întărește unitățile speciale

După ședința de la Casa Armatei din Topčider, unde s-au prezentat rezultatele analizei capacităților operaționale și funcționale ale Armatei Serbiei, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić a anunțat că în perioada următoare Armata Serbiei va fi dotată cu avioane fără pilot și drone de producție internă, iar unitățile speciale vor fi întărite suplimentar. Vučić a anunțat că militarii din unitățile speciale vor avea venituri majorate, că venitul de bază va fi de peste 200.000 de dinari (1.700 euro) și va putea ajunge cu ore suplimentare la 320.000 de euro (2.725 euro).

"De Ziua Statalității Serbiei (15 septembrie), în calitate de comandant suprem voi da ordin și apoi șeful de Stat Major va deschide concurs pentru primirea a 5.000 de tineri în unitățile speciale" – a anunțat Vučić, adăugând că la ședință s-au analizat deficiențele și s-a elaborat planul de dotare suplimentară a Armatei Serbiei cu avioane fără pilot și drone de producție internă.

Vučić a menționat și faptul că pentru prima, dată după multe decenii, numărul celor înrolați în armată este mai mare decât numărul celor care au plecat din armată. Vučić a subliniat că anul acesta veniturile celor care sunt angajați în Armata Serbiei au fost majorate cu 25%. Vučić a declarat că Serbia este afectată de războiul din Ucraina, deoarece nu se mai poate importa armament, echipamente militare și piese de rezervă.

"Acesta este motivul pentru care trebuie să ne orientăm spre propria producție. Am analizat și situația de securitate din regiune, am identificat unde există risc de securitate, am evaluat puterea armată a celorlalți, ne-am comparat puterile și la fel vom proceda și de acum înainte" – a declarat Vučić.

La această ședință de analiză au mai participat premierul Serbiei, Ana Brnabić, președintele Parlamentului Serbiei, Vladimir Orlić, ministrul sârb al apărării, Miloš Vučević, și șeful Statului Major al Serbiei, general Milan Mojsilović.