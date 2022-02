Armata Ucrainei vs. Armata Rusiei: Cum arată cifrele și cum ajută Occidentul / Analiză Reuters

Forţele armate ale Ucrainei sunt mult inferioare ca număr şi înzestrare celor ale Rusiei, dar, în vreme cu Moscova lansează ceea ce ar putea fi o invazie pe scară largă, experţi militari apreciază că ele vor fi capabile să opună o rezistenţă semnificativă şi să provoace pierderi grele inamicului, notează Reuters într-o analiză difuzată joi.

De asemenea, armata ucraineană este mai bine instruită şi echipată decât în 2014, când Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina fără luptă, şi este considerată extrem de motivată să-şi apere patria.Reuters prezintă câteva detalii despre armata Ucrainei:Cum arată cifrele?În ce priveşte efectivele şi armamentul, aritmetica arată sumbru pentru Ucraina.Majoritatea experţilor militari estimează la peste 100.000 numărul militarilor ruşi lângă frontiera cu Ucraina.De asemenea, Rusia a mutat trupe în Belarus, la nord de Ucraina, pentru manevre militare.Armata terestră a Rusiei are în componenţă 280.000 de militari, iar forţele sale armate combinate totalizează circa 900.000, în timp ce numărul tancurilor de luptă, 2.840, depăşeşte de peste trei dotările armatei Ucrainei, potrivit Institutului Internaţional pentru Studii Strategice (IISS) de la Londra.Premierul ucrainean a afirmat că recentul decret semnat de preşedintele Volodimir Zelenski - cu măsuri prioritare de întărire a capacităţilor de apărare ale ţării şi de creştere a atractivităţii serviciului militar şi de trecerea graduală la o armată de profesionişti - ar aduce în cele din urmă efectivele armate la 360.000 de militari.Deşi Ucraina şi-a triplat bugetul militar în termeni reali din 2010 până în 2020, cheltuielile sale totale de apărare s-au cifrat în 2020 la doar 4,3 miliarde de dolari, o zecime din cele ale Rusiei.Analişti militari afirmă că apărările antiaeriană şi antirachetă ale Ucrainei sunt slabe, lăsând-o foarte vulnerabilă faţă de lovituri ruseşti împotriva infrastructurii sale critice. Ei mai spun că Rusia va încerca să-şi valorifice superioritatea în războiul electronic pentru a paraliza comanda şi controlul inamicului şi pentru a tăia comunicaţiile cu unităţile de pe teren.Cât de experimentate sunt forţele ucrainene?Forţele Ucrainei au dobândit experienţă de luptă în regiunea Donbas din estul ţării, unde se confruntă din 2014 cu separatiştii sprijiniţi de Rusia, şi sunt extrem de motivate.Ele deţin sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă şi armament antitanc, inclusiv rachete Javelin livrate de SUA, care ar ajuta la încetinirea avansului trupelor ruse.Pe lângă armata regulată, Ucraina are unităţi de apărare teritorială formate din voluntari şi în jur de 900.000 de rezervişti. Majoritatea bărbaţilor adulţi au cel puţin instruire militară de bază, aşa încât Rusia s-ar putea confrunta cu o rezistenţă încăpăţânată şi prelungită dacă ar încerca să captureze şi să păstreze controlul teritoriului.Provocarea militară ar fi incomparabil mai mare decât în războaiele precedente ale Rusiei de după prăbuşirea URSS, precum cele din Cecenia în anii 1990 şi împotriva Georgiei în 2008.Cum ajută Occidentul armata Ucrainei?State occidentale şi-au intensificat livrările de arme către Ucraina, dar Kiev spune că are nevoie de suplimentarea lor. Statele Unite au exclus trimiterea de trupe americane pentru a lupta în Ucraina.SUA au acordat ajutor militar de peste 2,5 miliarde de dolari începând din 2014, constând în rachete antitanc Javelin, ambarcaţiuni pentru patrule de coastă, Humvees, puşti cu lunetă, drone de recunoaştere, sisteme radar, echipament cu vedere pe timp de noapte şi echipament radio. Alte livrări ar putea include rachete antiaeriene Stinger, arme uşoare şi ambarcaţiuni.Turcia, la rândul său, a vândut Kievului câteva loturi de drone Bayraktar TB2, pe care acesta le-a desfăşurat împotriva separatiştilor din est.Marea Britanie a trimis Ucrainei în ianuarie 2.000 de rachete antitanc cu rază scurtă, vehicule blindate Saxon şi specialişti care să asigure instruirea.Estonia a anunţat că trimite rachete Javelin, iar Letonia şi Estonia livrează rachete Stinger. Cehia are în plan să doneze muniţie de artilerie de 152 mm.Germania a exclus să trimită arme în Ucraina, dar cofinanţează cu 6 milioane de dolari un spital de campanie şi furnizează instruire.Ar putea Rusia să organizeze o invazie la scară totală?Numeroşi analişti militari consideră improbabilă o astfel de invazie, pentru că ar implica un război lung şi complicat, cu pierderi grele inevitabile. Ei se aşteaptă ca Rusia să opteze pentru lovituri aeriene şi/sau cuceriri teritoriale limitate, mai degrabă decât pentru un război total cu lupte pentru oraşele principale.O opţiune ar fi pentru Rusia să preseze spre sud şi vest dinspre regiunea estică Donbas, controlată deja de forţe proruse, pentru a face legătura cu Crimeea anexată şi cu Marea Neagră. Există de asemenea o posibilitatea ca trupe din Belarus să pătrundă pe la graniţa de nord a Ucrainei.Pe de altă parte, este probabil ca Putin să se confrunte cu critici din partea propriei opinii publice din cauza purtării războiului cu o altă naţiune slavă, precum şi cu un intens sentiment antirus în interiorul Ucrainei.Rusiei i-au fost deja aplicate sancţiuni după ce a trimis trupe în regiunile separatiste din estul Ucrainei şi, foarte probabil, s-ar confrunta cu unele mult mai severe în cazul unei invazii totale, mai arată analiza Reuters.