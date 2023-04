Asigurarea obligatorie a locuinței se scumpește cu 30%: decizia finală este la Klaus Iohannis

Românii vor plăti mai mult pentru asigurarea obligatorie a locuinței, potrivit unei legi ce așteaptă să primească votul final. Dacă va fi promulgată de preşedintele Klaus Ioahnnis, proprietarii vor plăti cu 30% mai mult pentru polița PAD.

Noua reglementare prevede controale și sancțiuni mai aspre pentru persoanele fizice şi juridice care au obligația să asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcțiile cu destinaţia de locuinţă din mediul urban sau rural. Proiectul de lege ce prevede majorarea contribuției a primit deja votul decisiv din partea Camerei Deputaților, informează B1TV.ro.

De ce a fost propusă scumpirea

Vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară Cristian Roşu explica, la începutul lunii, că această majorare este necesară din cauza inflaţiei.

Asigurarea locuinței contra dezastrelor naturale (PAD) este obligatorie, însă este încheiată preponderent de cei care au credite pentru locuințe, fiind o obligație impusă de bănci. În prezent, doar 1,9 milioane de locuințe sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale, dintr-un fond locativ de 9,6 milioane, adică 1 din 5 imobile.

Ce acoperă polița

PAD acoperă daunele produse asupra locuinței de inundații (din cauze naturale), cutremure sau alunecări de teren şi costa până acum 100 de lei pe an pentru locuințele din materiale moderne și 50 de lei pe an pentru cele din chirpici și alte materiale mai puțin rezistente. În ciuda creșterii prețului, despăgubirea maximă pe care o pot primi asigurații în caz de cutremur, inundații și alunecări de teren a rămas aceeași: echivalentul a 20.000 de euro. Neschimbată este și valoarea poliței PAD pentru locuințele de tip B, din chirpici: 50 de lei pe an, cu o despăgubire de cel mult 10.000 de euro.

Amenzile în cazul românilor care nu au o poliță PAD încheiată pentru locuință ajung până la la 500 de lei, însă până acum nu a fost dată nicio amendă pentru cei care nu au respectat legea.