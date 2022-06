Atacantul Romelu Lukaku (Chelsea) revine la Inter Milano sub formă de împrumut

Internaţionalul belgian Romelu Lukaku, atacantul echipei engleze de fotbal Chelsea Londra, va reveni în această vară la fosta sa formaţie, Inter Milano, sub formă de împrumut pentru o perioadă de 12 luni, anunţă presa britanică şi italiană, potrivit Agerpres.

Chelsea a plătit 115 milioane de euro pentru a-l transfera pe Lukaku de la Inter, în urmă cu un an, însă belgianul a dezamăgit la echipa londoneză, cu care este sub contract până în 2026. În decembrie el a recunoscut că este nemulţumit de timpul său de joc la Londra şi a menţionat că regretă despărţirea de Inter.Potrivit ziarului Corriere dello Sport, cele două cluburi au ajuns la un acord, iar Inter va achita 8 milioane de euro pentru împrumutul pe un an al lui Lukaku, la care se adaugă bonusuri de performanţă care pot ajunge până la 5 milioane de euro.Pentru a putea îmbrăca din nou tricoul lui Inter, alături de care a câştigat campionatul Italiei în sezonul 2020-2021, Romelu Lukaku a acceptat o reducere substanţială a salariului său, de la 12 milioane de euro pe an, cât încasa la Chelsea, la 8,5 milioane euro.Un rol important în realizarea acestei mutări l-a jucat şi agenţia de impresariat Roc Nation, deţinută de rapper-ul american Jay-Z, care reprezintă interesele fotbalistului belgian.În precedentele două sezoane petrecute la Inter Milano, Lukaku a marcat 64 de goluri în 95 de meciuri disputate în toate competiţiile.