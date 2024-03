Atacul terorist de la Moscova! Ce nu s-a văzut la TV și pe rețelele sociale: Mărturiile supravieţuitorilor din 'mall-ul groazei'

Era cu puţin înainte de ora opt şi sala de spectacole Crocus City Hall se umplea înainte de concertul rock de vineri seară al trupei Picnic, relatează bbc.com.

"Nişte oameni îmbrăcaţi în maro, nu ştiu cine erau - terorişti, militari, oricine - au pătruns în sală şi au început să tragă în oameni cu arme de asalt", a declarat fotograful Dave Primov, care a asistat la desfăşurarea atacului de la un balcon de la etaj.

Bărbaţii înarmaţi tocmai traversaseră zona din faţa sălii de spectacole, deschizând focul la întâmplare, ucigând şi rănind membri ai publicului în timp ce intrau în sală.

Aproximativ 6.200 de bilete fuseseră vândute pentru concert, dar securitatea din faţa intrării s-a evaporat rapid. Unul dintre cei patru paznici a declarat că colegii săi s-au ascuns în spatele unui panou publicitar: "Acei atacatori au trecut la 10 m de noi - au început să tragă la întâmplare în oamenii de la parter."

Nimeni nu ştia câţi atacatori au fost. Dar o înregistrare video filmată de la un etaj superior arată patru bărbaţi în echipament de camuflaj, mergând separat, cu câţiva metri între ei, pe podeaua bej.

Atacatorul principal ţinteşte de aproape oamenii înghesuiţi la ferestre. Acestea sunt primele victime ale celui mai sângeros atac comis în Rusia asupra civililor în ultimii ani.

Mulţi dintre cei ucişi şi răniţi proveneau din Krasnogorsk, Khimki şi alte oraşe din apropiere, la periferia de nord-vest a Moscovei.

Al doilea atacator s-a alăturat apoi, în timp ce un al treilea l-a urmat calm, purtând un rucsac în spate. Cel de-al patrulea bărbat i-a înmânat arma şi au trecut prin detectoarele de metale nesupravegheate spre sală.

O femeie era împreună cu fiica ei de 11 ani, care cumpăra îngheţată la o cafenea de lângă intrare, când au auzit zgomotul şi cineva a strigat să se lase la pământ.

"Ne-am repezit la copii, ne-am întins şi am început să ridicăm baricade din mese şi scaune, iar mai mulţi răniţi au venit în fugă la noi", a declarat ea pentru BBC.

În interiorul sălii, concertul trebuia să înceapă în câteva minute, iar unii au crezut că zgomotul ar putea face parte din spectacol.

Sofiko Kvirikashvili a auzit ceea ce iniţial a crezut că este "un fel de explozie nesfârşită de petarde - m-am întors în sală o dată, apoi din nou. A treia oară, mi-am dat seama că toată lumea din sală începuse să fugă în toate direcţiile".

Dave Primov, fotograful, a spus că a fost o îmbulzeală şi o scenă de panică. Unii dintre cei aflaţi în teatru au încercat să se întindă între scaune, dar, având în vedere că mai mulţi bărbaţi înarmaţi au deschis focul în sală, acest lucru nu prea oferea protecţie.

Cei din public care au putut, s-au îndreptat spre scenă. Alţii au încercat să găsească ieşiri mai înalte, dar au găsit unele dintre uşi închise. Martorii oculari au declarat că acolo se aflau atât persoane în vârstă, cât şi copii, toţi fiind prinşi în atac.

O femeie se afla într-unul dintre cercurile superioare şi a coborât în fugă spre scenă, de unde a văzut cum un bărbat din lojă a deschis focul: "Am fugit în spatele cortinei şi unul dintre angajaţii Crocus în uniformă ne-a spus să fugim şi am fugit în parcare fără haine de iarnă".

Margarita Bunova tocmai făcuse rost de binocluri de operă pentru spectacol când a auzit ceea ce a crezut că sunt petarde, care s-au transformat apoi în rafale rapide pe care ea şi soţul ei le-au identificat ca fiind focuri de armă.

"Cineva a spus să fugim jos şi era întuneric complet... încă se mai auzeau rafale de împuşcături în spatele nostru când am ieşit."

Un bărbat aflat într-o lojă VIP a povestit că el şi alte persoane s-au baricadat înăuntru însă au constatat că fumul se împrăştia prin teatru.

Un alt bărbat, Vitaly, a văzut atacul desfăşurându-se de la balcon: "Au aruncat nişte bombe cu benzină, totul a început să ardă."

Fie că a fost o bombă cu benzină sau un alt dispozitiv incendiar, flăcările s-au răspândit rapid. Pompierii nu s-au putut apropia de clădire din cauza atacului. Focul s-a extins în curând la acoperiş şi a putut fi văzut pe orizontul din Krasnogorsk. O parte a acoperişului s-a prăbuşit, iar focul s-a răspândit în faţa clădirii, devastând ultimele două etaje.

Mulţi dintre cei care se aflau în sală au fugit prin foaier. O înregistrare video grafică arată cum oamenii se grăbesc să coboare pe scările rulante pe lângă două cadavre sprijinite de o canapea.

O altă înregistrare video arată cum oamenii fug în timp ce în jurul lor se aude un ecou de focuri de armă. Aceştia reuşesc să ajungă la siguranţa relativă din spatele clădirii, unde unii stau înghesuiţi, iar alţii se ţin unii de alţii în timp ce se strecoară pe coridoare.

Pentru o clipă, un monitor TV arată haosul din faţa scenei. Nu există niciun semn de poliţie rusă sau de forţe speciale nicăieri în clădire.

Supravieţuitorii au urcat o scară şi au ajuns la intrarea comercială a Crocus City Hall. Un bărbat a fost văzut vomitând, în timp ce alţii îi sunau pe cei dragi şi se îndepărtau.

Eva, asistentă a unei trupe de dans, se afla în culise când atacatorii au dat buzna în sală. "Eram în cabina de probă, o mulţime a trecut în grabă pe lângă noi. Am auzit zgomot şi oameni alergând pe coridor; ne-am luat hainele şi am fugit cu mulţimea."

Iniţial, toţi membrii trupei Picnic au fost declaraţi în siguranţă şi sănătoşi, dar ulterior, rapoarte neconfirmate au sugerat că unul dintre muzicieni era de negăsit.

Pe măsură ce numărul morţilor a depăşit 100 şi cel al răniţilor 200, amploarea şi natura nediscriminatorie a masacrului au devenit mai clare, atât în interiorul, cât şi în afara sălii. Prima listă oficială a victimelor a sugerat că cea mai în vârstă victimă avea 70 de ani, iar printre morţi şi răniţi se aflau şi copii.

Pe canalele de socializare legate de agenţiile de securitate din Rusia a apărut o fotografie a unei maşini Renault albe cu doi ocupanţi.

Gruparea jihadistă Stat Islamic a afirmat într-un scurt comunicat că se află în spatele atentatului, fără a preciza care ramură afiliată. Acest lucru se potrivea cu o relatare a serviciilor secrete americane care indica faptul că SI ar fi vrut să atace Rusia. Cu două săptămâni mai devreme, SUA au avertizat cu privire la un potenţial atac care viza "adunări mari" la Moscova, deşi oficialii ruşi s-au plâns că informaţiile nu conţineau detalii specifice.

Însă serviciul de securitate rus FSB a susţinut că autorii au încercat să treacă din Rusia în Ucraina şi că au avut "contacte relevante" în această ţară. Un număr de persoane au fost reţinute, inclusiv patru presupuşi atacatori, afirmă FSB.

Întorcându-se sâmbătă la faţa locului, Margarita Bunova şi soţul ei Pavel au declarat că primul lucru pe care l-au făcut când s-au întors acasă a fost să îşi îmbrăţişeze copiii.

Abia sâmbătă după-amiază, la Moscova, preşedintele s-a adresat publicului rus, vorbind despre o întreagă naţiune îndurerată.

El i-a comparat pe ucigaşi cu naziştii din al Doilea Război Mondial şi a spus că nimeni nu poate submina unitatea Rusiei. Duminică va fi zi de doliu naţional, a adăugat el.

