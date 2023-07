AUDIO - Prigojin, mesaj de forță pentru cei care îl susțin: 'Am reușit în mare parte acest lucru!'

"Avem nevoie de sprijinul vostru astăzi mai mult ca niciodată. Vă mulțumim pentru asta. Vreau să înțelegeți - Marșul nostru pentru Justiție a fost despre lupta împotriva trădătorilor și mobilizarea societății noastre. Și cred că am reușit în mare parte acest lucru.

În viitorul apropiat, sunt sigur că veți vedea următoarele noastre victorii pe front. Vă mulțumesc, băieți!" - se arată în mesajul vocal, care a fost publicat de canalul de telegrame al PMC Wagner, Grey Zone, care este apropiat de PMC Wagner.

Prigozhin nu a spus unde se află acum sau ce intenționează să facă în continuare el și gruparea sa.

Precedentul mesaj audio al lui Prigozhin a durat mai mult de 11 minute și a fost publicat pe 26 iunie. În acesta, el a prezentat versiunea sa despre cele întâmplate și a asigurat că nu are intenția de a "răsturna regimul".

