Autorităţile din Dubai au relaxat normele privind vânzarea şi deţinerea de băuturi alcoolice - Vânzările de alcool sunt un barometru pentru economia emiratului

Autorităţile din Dubai au relaxat normele privind vânzarea şi deţinerea de băuturi alcoolice, emiratul încercând să iasă dintr-o criză economică agravată de pandemia de coronavirus, transmite AP potrivit Agerpres.

"A fost un an dificil şi nu există refugiu pentru nicio afacere, în special pentru cei din industria ospitalităţii", spune Mike Glen, director pentru Emiratele Arabe Unite la distribuitorul de alcool Maritime and Mercantile International.Vânzările de băuturi alcoolice sunt utilizate ca un barometru pentru situaţia economiei din Dubai, o importantă destinaţie turistică din Emiratele Arabe Unite. Acelaşi vânzări sunt o sursă importantă de venituri din taxe pentru familia Al Maktoum care conduce Dubaiul.Înainte de pandemie, vânzările de alcool demonstrau că emiratul Dubai se confrunta cu probleme din cauza scăderii preţurilor globale la energie şi a crizei de pe piaţa imobiliară. De asemenea, Dubaiul a fost nevoit să amâne Expo 2020 pentru anul următor, o nouă lovitură pentru economia locală. Potrivit datelor Euromonitor, vânzările totale de băuturi alcoolice în Dubai au scăzut cu 3,5% în 2019 până la 128,79 milioane litri şi au fost cu aproape 9% mai mici decât în 2017.Odată cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, cei doi mari distribuitori de băuturi alcoolice din Dubai au început, pentru prima dată, să livreze alcool la domiciliu, în speranţa că astfel îşi vor creşte vânzările. Acum autorităţile din Dubai au decis să modifice şi sistemul prin care rezidenţilor li se acordă permisiunea de a cumpăra, legal, băuturi alcoolice.Potrivit legii, rezidenţii nemusulmani trebuiau să deţină un card special eliberat de poliţia din Dubai care le permitea să achiziţioneze, transporte şi să consume bere, vin sau tărie. În caz contrar, puteau fi amendaţi şi arestaţi, chiar dacă reţeaua vastă de baruri şi cluburi de noapte din emirat nu cereau niciodată să vadă dacă clientul are un astfel de card.Acum aceste carduri au fost înlocuite cu un nou sistem de carduri, iar procesul de solicitare cardului a fost simplificat fiind necesar doar un act de identitate. În plus, în procesul de solicitare nu mai este nevoie de permisiunea angajatorului. Anterior, din motive religioase, angajatorii puteau să îi împiedice pe angajaţii non-musulmani să obţină un card care le permitea să cumpere băuturi alcoolice. De asemenea, restricţiile bazate pe salariu au fost şi ele relaxate. Anterior, rezidenţii puteau ocoli aceste restricţii prin călătoriile în celelalte cinci din cele şapte emirate care formează EAU.Noul sistem de carduri vine într-un moment în care, în prezent, Dubaiul permite turiştilor şi vizitatorilor să cumpere băuturi alcoolice de la distribuitori prin simpla utilizare a paşaportului, punând capăt unei scăpări legislative care împiedica vizitatorii să obţină o autorizaţie care le permitea să deţină băuturi alcoolice.