Autorităţile din Zurich au întărit securitatea obiectivelor evreiești ca urmare a unui posibil atac antisemit

Poliția a anunţat, de asemenea, că a luat măsuri după ce un elvețian de 15 ani a fost arestat pentru că i-a provocat răni "care i-au pus viața în pericol" unui bărbat evreu de 50 de ani.

În comunicat se precizează că motivul atacului nu este clar, dar că ancheta "include în mod explicit posibilitatea unei crime motivate de antisemitism". Măsurile suplimentare de securitate au fost luate în cazul "locațiilor specifice cu o legătură evreiască", a anunţat poliția în urma discuțiilor cu organizațiile evreiești locale, fără a oferi alte detalii. Jonathan Kreutner, secretarul general al Federației Elvețiene a Comunităților Evreiești (SIG), a declarat pentru televiziunea elvețiană că atacurile fizice împotriva evreilor din țară sunt rare.

"Un caz ca acesta este într-adevăr o nouă dimensiune", a spus el. Îngrijorarea cu privire la riscul unui comportament antisemit în Elveția a crescut după atacurile armate ale Hamas asupra sudului Israelului de pe 7 octombrie și după declanşarea campaniei militare israeliene ulterioare din Gaza.

Luna trecută, SIG și-a exprimat îngrijorarea cu privire la atitudinile față de evrei, după ce presa locală a relatat că poliția a deschis o anchetă cu privire la o pancartă în limba ebraică afișată de o companie din Davos, pe care scria că evreilor li se interzice să închirieze echipament de schi.

✡️???????? — MORE HATERS: A Jew hating ski rental company Davos, Switzerland put up a sign in Hebrew refusing to rent winter sports equipment to Jewish customers - “due to recent upsetting events…”. pic.twitter.com/0ZrhM8b4et