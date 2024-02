Autorul volumului 'România digitală': 'Suntem pe ultimele locuri în Europa la digitalizare'

Horia D. Mihălcescu şi-a lansat, vineri seara, la Librăria Cărtureşti Verona, volumul ''România digitală'' şi a afirmat că România şi Bulgaria se luptă de ani buni pentru ultimele locuri în ceea ce priveşte indicele de digitalizare în Europa, în contextul în care avem patru instituţii importante la nivel naţional pentru acest domeniu.

"Am văzut discursul public de 30 de ani în care statul român a tot declarat că avem o resursă umană de foarte bună calitate în industria de IT. Eu am terminat prima mea facultate de calculatoare şi automatică la Institutul Politehnic Bucureşti, în '95. În grupa mea, care era grupă de inteligenţă artificială şi programare de aplicaţii, am terminat 28. După trei ani de zile (...) doar doi mai eram în ţară. Restul erau toţi plecaţi, în principal în Statele Unite, Canada şi Australia. Şi atunci de unde să fie resursă umană în digital? Şi asta, de fapt, constată cartea, printre altele. Dacă vă uitaţi în parcursul cărţii, apar acolo nişte statistici şi una dintre ele este indicele de digitalizare în Europa pentru fiecare ţară. De ani buni de zile România şi Bulgaria se luptă pentru ultimele locuri şi pe primele locuri se luptă Finlanda şi cu Danemarca. Nu ştiu dacă există vreo corelaţie între aceste două grupe de ţări, dar vă imaginaţi că poate este şi un motiv pentru care există o diferenţă de nivel de trai", a spus Mihălcescu, informează AGERPRES.

El a remarcat că avem patru instituţii importante la nivel naţional care se ocupă cu digitalizarea.

"Asta în contextul în care, repet, de ani de zile România se luptă cu Bulgaria pentru ultimele locuri. Mai nou a intrat şi Ungaria. Mai mult decât atât, dacă vă uitaţi pe proporţia din produsul intern brut per capita pe care statul o alocă cercetării, iarăşi România acum se bate mai puţin cu Bulgaria, se bate cu Ungaria pe ultimele locuri", a arătat autorul.

Mihălcescu a subliniat că afirmaţiile sale nu trebuie interpretate ca o critică, ci doar ca o constatare, amintind atacul informatic de la Parlament. "Şi o constatare care scoate în evidenţă nevoia de a depăşi un obstacol şi de a ne dezvolta. Pe parcursul cercetării, iarăşi, am mai constatat un anumit soi de gândire, care e corectă până la un anumit punct. Şi numai zilele trecute aţi văzut că o instituţie fundamentală a statului, cea mai democratică reprezentare a statului, Parlamentul, a fost atacată informatic. Unii dintre lideri cu siguranţă gândesc că e prea multă digitalizare şi că dacă n-am avea digitalizat n-ar putea să ne atace nimeni. Nimeni nu poate să îţi ia hârtiile. Eu cred că problema fundamentală este că nu e prea multă digitalizare, e prea puţină digitalizare şi e prea puţină expertiză în ceea ce priveşte digitalizarea. (...) Ori, cum ne pregătim de o competiţie globală? Putem, sigur, să ne apărăm râul şi ramul, putem să ne apărăm sărăcia, dar asta nu a fost niciodată o soluţie. Interesant ar fi să ne apărăm bogăţia, cunoaşterea, performanţa. Cam despre asta este cartea. (...) Chiar dacă nu o citiţi, aş vrea să plecaţi cu următoarea idee de aici: România stă mult mai bine la multe capitole şi mult mai rău la altele, dar are o şansă, şi una fabuloasă, să depăşească un moment destul de delicat care înseamnă anul ăsta", a mai spus Horia D. Mihălcescu.

Despre volum, la lansare, au vorbit profesorii Marin Burcea (Universitatea Bucureşti), Gheorghe Orzan (Academia de Studii Economice) şi Ion Bănşoiu (Universitatea Bucureşti), directorul Editurii Paideia. Acesta din urmă a apreciat că lucrarea, cu un titlu "extrem de provocator", este "o cercetare socio-economică, cu tentă politică", în care autorul "încearcă să afle care este situaţia României digitale astăzi".

Horia D. Mihălcescu este consultant în marketing şi comunicare, cu peste 100 de campanii coordonate, concepute şi organizate. Studiile sale acoperă zone diverse, de la calculatoare, la filosofie şi marketing. A fondat mai multe companii de succes în zona comunicării, iar în ultima perioadă a dezvoltat un start-up în domeniul cercetării şi marketingului digital care utilizează inteligenţa artificială antrenată constant pentru subtilităţile limbii române.