Autostrada Ploiești - Buzău a fost scoasă la licitație. Valoarea lucrărilor depășește 1 miliard de euro

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitaţie lucrările de execuţie a autostrăzii Ploieşti - Buzău, cu cele trei loturi: Dumbrava-Mizil, Mizil-Pietroasele şi Pietroasele - municipiul Buzău, conform agerpres.

Potrivit anunţului CNAIR publicat luni pe SICAP, valoarea contractului pentru execuţia autostrăzii, cu lotul 1 Dumbrava - Mizil (km 0+000 - km 21+000), lotul 2 Mizil - Pietroasele (km 21+000 - km 49+350) şi lotul 3 Pietroasele - municipiul Buzău (km 49+350 - km 63+250), este estimată între 4,290 miliarde de lei şi 5,062 miliarde de lei, fără TVA.

Costul lucrărilor pentru lotul 1 este estimat între 1,655 miliarde de lei şi 1,952 miliarde de lei, fără TVA, pentru lotul 2 la 1,475 miliarde de lei şi 1,741 miliarde de lei, fără TVA, iar pentru lotul 3 valoarea este cuprinsă între 1,160 miliarde de lei şi 1,369 miliarde de lei, fără TVA.Tipul procedurii este licitaţia deschisă, iar achiziţia nu implică încheierea unui acord-cadru.Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 4 august 2021, ora 15:00, dată la care acestea vor fi deschise."Prezenta procedură de achiziţie publică este iniţiată sub incidenţa următoarei condiţii: încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea/aprobarea finanţării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea/aprobarea finanţării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează şi/sau cererea/contractul de finanţare nu va acoperi valoarea ofertei desemnate câştigătoare, autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică", se spune în anunţ.CNAIR estimează că va obţine finanţarea necesară semnării contractului în trimestrul IV al anului 2021.Duratele contractelor pentru fiecare lot în parte este de 80 luni şi cuprinde: 20 luni perioada de execuţie a lucrărilor şi 60 de luni perioada de garanţie a lucrărilor."Durata contractelor de lucrări poate varia în funcţie de perioada de garanţie a lucrărilor ofertată de operatorii economici desemnaţi câştigători", precizează Compania de Drumuri.